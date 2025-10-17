Ace Frehley tot: Der ehemalige Kiss-Gitarrist wurde 74 Jahre alt

Mut zur Lächerlichkeit: Warum Kiss auch heute noch leuchten

Die neue Avatar-Show von Kiss: Was wir bisher darüber wissen

Gene Simmons und Paul Stanley würdigen sein Lebenswerk und Vermächtnis.

Ace Frehley ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Gitarrist von Kiss starb laut einem Statement seiner Angehörigen „friedlich, umgeben von seiner Familie in Morristown, New Jersey“. Demnach war Frehley vor Kurzem gestürzt; die genaue Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt gegeben worden.

Tod infolge eines Sturzes

„Wir sind zutiefst erschüttert und untröstlich“, schrieb Frehleys Familie in einer Erklärung auf Instagram. „In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen und friedvollen Worten, Gedanken, Gebeten und Anliegen zu umgeben, als er diese Erde verließ. Wir bewahren all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärke und Güte, die er anderen geschenkt hat.“

Weiter heißt es: „Das Ausmaß seines Todes ist episch und unfassbar. Wenn wir an all seine unglaublichen Lebensleistungen denken, wird Aces Erinnerung für immer weiterleben!“

Auch Frehleys ehemalige Bandkollegen Gene Simmons und Paul Stanley reagierten bestürzt auf die Nachricht. Gegenüber „Page Six“ erklärten sie: „Wir sind am Boden zerstört über den Tod von Ace Frehley. Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rocksoldat während einiger der prägendsten Kapitel der Bandgeschichte. Er ist und bleibt ein Teil des Vermächtnisses von Kiss.“

Simmons: „Ace war der ewige Rocksoldat“

Simmons schrieb zusätzlich in einem Beitrag auf X: „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist gestorben. Niemand kann Aces Vermächtnis antasten. Ich weiß, dass er seine Fans geliebt hat. Das hat er mir oft gesagt. Noch trauriger ist, dass Ace nicht lange genug lebte, um im Dezember bei der Kennedy Center Honors-Veranstaltung geehrt zu werden. Ace war der ewige Rocksoldat. Möge sein Vermächtnis weiterleben!“

Der 1951 in New York City geborene Paul Daniel Frehley war 1973 einer der Mitbegründer von Kiss – gemeinsam mit Sänger Paul Stanley, Bassist Gene Simmons und Schlagzeuger Peter Criss. Frehley war unter anderem Co-Autor der Kiss-Klassiker „I Was Made For Lovin’ You“, „Rock And Roll All Nite“, „Detroit Rock City“ und „Love Gun“. Nach einem gemeinsamen Jahrzehnt verließ er die Band, um eine Solokarriere zu verfolgen. Zuvor war über seine Drogenprobleme und wachsende Spannungen innerhalb der Gruppe berichtet worden.

Schwierige Beziehung zu den Bandkollegen

In den Jahren nach seinem Ausstieg gründete Frehley die Band Frehley’s Comet. Diese veröffentlichte zwei Alben, die beide keinen kommerziellen Erfolg hatten. 1996 kehrte Frehley im Rahmen einer Reunion zu Kiss zurück und blieb bis 2002 Teil der Band. Bei der Abschiedswelttournee 2022 war er nicht mehr dabei. Die Beziehung zwischen Frehley und seinen Kiss-Kollegen blieb angespannt.

Anfang Oktober hatte der Gitarrist seine verbleibenden Solotermine für 2025 aufgrund „einiger anhaltender gesundheitlicher Probleme“ abgesagt, die inzwischen laut „NME“ als Folge des Sturzes bestätigt wurden.

Zahlreiche Beileidsbekundungen

Seitdem haben zahlreiche Fans und Künstler:innen ihre Trauer über seinen Tod geäußert. Unter anderem reagierten Mike McCready von Pearl Jam, Nile Rodgers, die Go-Go’s und Maynard James Keenan von Tool erschüttert auf den Verlust.