Am 2. Dezember traten Kiss zum allerletzten Mal live auf (behaupten sie zumindest). Mit diesem Konzert im New Yorker Madison Square Garden läutete die Band allerdings auch eine neue Ära ein und ließ die Zugabe von Hologramm-Avataren spielen. Gene Simmons behauptete jetzt in einem Gespräch mit einem Fan, dass noch eine Menge Geld in die Kiss-Avatare fließen solle und sie auch „besser werden“.

Nach dem Gig sprach Simmons mit einem Fan über die Avatare, die Berichten zufolge von George Lucas‘ SFX-Firma Industrial Light & Magic und in Zusammenarbeit mit der Pophouse Entertainment Group hergestellt wurden. Das Gespräch fand in den Electric Lady Studios in New York statt, wo die Gruppe nach ihrem finalen Auftritt ihre Fans traf. Der Bassist sagte, dass sie „noch besser werden, diese animierten Dinger. Es wird so viel geplant, das übersteigt sogar mein Vorstellungsvermögen. Sie geben etwa 200 Millionen [US-Dollar] aus, um es auf die nächste Stufe zu bringen.“

Was haben Kiss mit den Avataren vor?

Per Sundin, CEO von Pophouse Entertainment, erklärte laut „APnews“, dass Kiss so ihr Vermächtnis für die „Ewigkeit“ fortsetzen könnten. „Kiss könnten ein Konzert in drei Städten in derselben Nacht auf drei verschiedenen Kontinenten geben.“ Um ihre digitalen Avatare zum Leben zu erwecken, traten Kiss in Motion-Capture-Anzügen auf. „Was wir erreicht haben, war erstaunlich, aber es ist nicht genug. Die Band verdient es, weiterzuleben, denn die Band ist größer als wir“, so Paul Stanley in einem Roundtable-Interview.

„Es ist aufregend für uns, den nächsten Schritt zu gehen und Kiss unsterblich zu machen.“ „Wir können für immer jung und für immer ikonisch sein, indem wir uns an Orte begeben, von denen wir nie zuvor geträumt haben“, fügte Gene Simmons hinzu. „Die Technologie wird Paul höher springen lassen, als er es je zuvor getan hat.“

„Kiss wurden unsterblich gemacht und als Avatare für den ewigen Rock wiedergeboren“, schrieb die Band auf Instagram zu einigen Fotos, die die Entstehung der Avatare zeigen. Seht den Beitrag hier: