Adele in München: So umgeht ihr das drohende Verkehrschaos

Stau statt Konzertfreude? Wer so anreist, hat mehr vom Abend – unsere Tipps für Adele in München.

Am heutigen Freitag (02.08.) wird Adele das erste von zehn Konzerten in München vor 80.000 Menschen geben – schon jetzt ist laut Polizei klar, dass es rund um das Messegelände zum Mega-Stau kommen wird. Denn trotz Warnungen werden viele Zuschauer versuchen, mit dem Auto anzureisen und geraten so vermutlich auch in den ohnehin schon dichten Feierabendverkehr.

Ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums erklärte bereits auf Anfrage von „Bild“: „Viele Besucher werden auch mit dem Pkw anreisen, aber die Zahl der Parkplätze ist begrenzt.“ Doch nicht nur die Parksituation wird zum Haare raufen sein, nach der Show wird es lange dauern, bis man die Venue wieder verlassen kann. „Zwischen 22 und 1 Uhr sollten die Verkehrsteilnehmer längere Wartezeiten einplanen.“

Stressfrei zu Adele in München: So klappt’s ohne Verkehrs-Chaos

Um dem An- und Abreise-Chaos zu entgehen, wird daher empfohlen, unbedingt auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen. So können Zuschauer mit der U-Bahn anreisen und an der Haltestelle Messestadt Ost aussteigen. Die U2 fährt bis ein Uhr morgens mit erhöhtem Takt, um Konzertgäste schneller nach Hause zu bringen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit der S-Bahnlinie S2 in Riem auszusteigen. Auch Shuttlebusse verkehren zwischen Max-Weber-Platz und Messe. Ein Ticket für den ÖPNV brauchen Besucher übrigens nicht, denn das Konzertticket gilt bereits als Fahrkarte für die An- und Abreise.

Alternativ kann man auch über die Paul-Henri-Spaak-Straße mit dem Fahrrad anreisen. An der Parkfläche P1 kann man sein Rad anschließen – oder man nutzt eines der vielen Leihfahrräder oder E-Scooter in der Stadt.

Adele: Die Empfehlungen gelten für alle zehn Shows

Rund 800 000 Zuschauer werden Adele im August in München sehen können. In der eigens für die Britin errichteten Mega-Outdoor-Arena mit „Adele World“ wird es somit am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August Shows der Extraklasse zu sehen geben. Zuletzt waren auch sogenannte Lucky-Dip-Karten für 35 Euro verkauft worden, um die letzten vereinzelten Sitzplätze zu füllen. Die Show beginnt laut Veranstalter um 19.30 Uhr.