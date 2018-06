Adele arbeitet bereits an ihrem neuen Album

Adeles bisher letztes Album heißt „25“ und erschien 2015, seitdem hat sich die Britin bewusst eine längere Auszeit von der Musik genommen. Ihre Fans, immerhin gefühlt die ganze Welt, warten seitdem auf Neuigkeiten zu einer möglichen vierten Platte der mittlerweile 30-Jährigen. Wie verschiedene Medien, darunter die englische Sun nun berichten, wird Adele in den kommenden Wochen die Songs für ihr neues Album schreiben.

„She’s back in the UK and intends to write here. A number of studio musicians have been approached to work with her and she’s already penned some of the songs“, wird eine der Sängerin nahestehende Quelle zitiert. Adele hat demnach bereits einige Lieder für ihr viertes Album geschrieben, diverse Studiomusiker wurden schon engagiert.

Release zu Weihnachten 2019