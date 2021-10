Drake feiert Adeles neues Album

Adeles Alben brechen regelmäßig Rekorde. Die Sängerin konnte mit ihren vergangenen zwei Alben in fünf Ländern 76-mal Platin- und zweimal Diamant-Status einfahren. Auch Drake kann einige Rekorde in seiner Karriere vorweisen und landete bisher mit allen sechs Alben sowohl in Kanada als auch in den USA auf Platz 1 der Charts. Der Rapper hat offensichtlich ein ähnliches Gespür für Musik und deren Vermarktung wie Adele. Trotzdem scheint es überraschend, dass die Sängerin gerade Drake nach seiner Meinung zu ihrem Album fragt, wie sie kürzlich in einem Interview erzählte.

„Glaubst du, das ist das, was die Leute wollen?“

Am Freitag (15. Oktober) veröffentlichte Adele mit „Easy On Me“ die Leadsingle ihres neuen Albums 30, das am 19. November erscheinen soll. In einem Interview berichtete sie nun, Drakes Meinung für ihr Album eingeholt zu haben: „Ich habe es Drake vielleicht letztes Jahr vorgespielt, als er in der Stadt war. Ich fragte ihn: ‚Glaubst du, das ist das, was die Leute wollen oder nicht wollen?‘. Und er sagte: ‚Auf jeden Fall‘.“

Aber das würde nicht bedeuten, sie hätte das Album an mehrere Leute geschickt, um nach der Meinung zu fragen, stellte die Sängerin klar: „Es ging immer nur darum, wie [das Album] mich fühlen lässt. Qualitätskontrolle ist meine Stärke. Ich kann einen Song über meine eigenen Erfahrungen, mein eigenes Leben und solche Sachen schreiben. Die Leute warten sicher nicht auf einen Club-Knaller von mir.“

Empfehlung der Redaktion Adele will Drakes „Hotline Bling“ remixen

Über das Album verrät die Britin, den Menschen musikalisch die vergangenen Jahre zurückzugeben, schließlich ist das aktuelle Album sechs Jahre her: „Ich habe das Gefühl, dass ich den Leuten das geben werde, was sie verpasst haben, während ich weg war.“

Drake und Adele sind offenbar befreundet

Spätestens mit der Andeutung, sie würde nicht jeden nach der Meinung zu ihrem Album fragen, dürfte klar sein, dass Drake und Adele nicht nur Bekannte sind, die sich ab und zu auf einer Party sehen. Die Sängerin war sogar auf Drakes Geburtstag eingeladen. In einer Fotostrecke auf Instagram ist ein Bild der beiden zu sehen, auf dem sie herzhaft lachen.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi)

Nach dem Release von „Easy On Me“ schrieb Drake zur Unterstützung auf Instagram: „Eine meiner besten Freundinnen auf der Welt hat gerade eine Single veröffentlicht.“

Empfehlung der Redaktion Drake und The Weeknd werden jetzt an der Uni gelehrt

Drake aktuelles Album CERTIFIED LOVER BOY schoss auf Platz 1 der Billboard 200.