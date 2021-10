Adele verärgert Fans mit falschem Ticket-Versprechen

Adele kündigte an, 2022 zwei große Konzerte im Londoner Hyde Park zu spielen. Ihr letzter geplanter Auftritt in London musste 2017 krankheitsbedingt abgesagt werden. Ihre damaligen Versprechungen, dass Zuschauer*innen mit Tickets beim nächsten London-Besuch bevorzugt werden, hielt sie bisher nicht ein. Ganz zum Unmut einiger Fans.

Die beiden London-Shows aus dem Jahr 2017 mussten abgesagt werden, da Adele an einer Stimmbandentzündung litt. Sie sollten den Schlusspunkt ihrer damaligen Welt-Tournee bilden. Ihren Fans versprach sie Wiedergutmachung. Für das nächste Mal würden sie die Möglichkeit erhalten, eine gesonderte Anmeldung zu bekommen. Sie sollten so noch vor allen anderen die begehrten Plätze erhalten.

In einer Pressemitteilung hieß es damals noch: „Wenn Sie Ihre Tickets für diese Konzerte gekauft haben, erhalten Sie eine Rückerstattung für Ihr(e) Ticket(s) (…) und alle, die Karten für die abgesagten Konzerte gekauft haben, erhalten den ersten Zugang zum Kauf von Karten für einen neuen Termin. (…) Adele und ihr Team verstehen, dass Fans extra von weit her angereist sind und sie danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.“

Seit dem 26. Oktober 2021 läuft der Vorverkauf für die kommenden Konzerte auf Adeles Website. Die Ticket-Inhaber der beiden abgesagten Konzerte hatten dabei aber bisher keinen Vorrang. Stattdessen konnten sich andere Personen-Gruppen aus Promo-Aktionen vorab registrieren. So zum Beispiel Kartenhalter bei American Express. Das Kreditkartenunternehmen ist Sponsor der beiden Auftritte.

Für noch mehr Frust sorgte zudem, dass der große Andrang auf der Website die Server lahmlegte. Dadurch war der Zugang zur Homepage für mehreren Stunden nicht möglich. Auf Twitter empörten sich zahlreiche Fans, die sich Hoffnungen auf Karten gemacht hatten.

Ein Kommentar lautete beispielsweise: „Ich kann mich nicht anmelden, obwohl ich zu den Ticketinhabern gehöre, die eine Karte für das Konzert im Juli 2017 gebucht hatten, aber nicht hingehen konnten, weil du krank warst. Es wäre schön, eine erste Chance auf Tickets zu haben. @sonymusic findet ihr das fair?“

Struggling to even sign up for this ☹️ as one of the ticket holders who was booked to see you in July 2017 but didn’t get to as you were unwell it would be nice to have a first chance at tickets @sonymusic seems fair? #Adele #SonyMusic pic.twitter.com/T4Y5wILVc4

