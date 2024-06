Adele will erst neues Stockwerk auf Ex-Stallone-Villa bauen lassen, bevor sie einzieht

Zwei Jahre ist es her, dass Adele das Anwesen von Sylvester Stallone shoppte – eingezogen ist sie immer noch nicht.

Wir Normalverdienenden stellen uns die Suche nach den eigenen vier Wänden meist so vor: Man sucht nach etwas Geeignetem und sobald etwas frei wird und man den Zuschlag bekommt, zieht man da zackig ein. Nicht so in der Promi-Welt. Adele erwarb bereits vor zwei Jahren die Luxus-Villa von Schauspieler Sylvester Stallone in Beverly Hills. Doch zum Umzug kam es seitdem nicht. Die Musikerin scheint noch längst nicht zufrieden mit dem Gebäude zu sein und hat umfangreiche Baumaßnahmen angedacht.

Höher und breiter soll alles werden

Konkrete Infos zu den Plänen weiß „The Sun“ zu berichten. Das UK-Blatt hat nämlich den Antrag zur Erweiterung der Räumlichkeiten vorliegen. Demnach soll sogar ein weiteres Stockwerk auf das Anwesen heraufgestapelt werden. Die britische Musikerin träumt so von einem „kühlen Dach“ in einer Gegend, die insgesamt einer hohen Brandgefahr ausgesetzt ist.

Doch nicht nur das: Eine neue Garage wünscht sich Adele obendrauf auch noch. Diese soll bis zu fünf Fahrzeuge beherbergen können. Zum Hintergrund: Diese Renovierungsgedanken kommen dem Megastar bei einer Villa, die schon über insgesamt acht Schlafzimmer sowie zwölf Bäder verfügt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Stallone-Anwesen kaufte Adele damals für um die 54 Millionen Euro. Ob der Bauantrag, der noch einmal Millionen fressen würde, genehmigt wurde, ist unklar.