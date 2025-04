Fler teilt derbe gegen Ikkimel aus

Fler schoss am 6. April öffentlich auf seinem Instagram-Kanal gegen Ikkimel. Er kritisierte aber nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Art.

Fler meint: Sie sei „untalentiert“ & trotzdem selbstbewusst

Im Reel auf Flers Instagram-Account sieht man mehrere Videoausschnitte, die Ikkimel teilweise auf der Bühne oder in Interviews zeigen. In der Caption zum Post erklärt er, dass die Rapperin seiner Meinung nach untalentiert sei und dass es ihn störe, wie selbstbewusst sie dabei sei. Die (aktuelle) Bildunterschrift lautet: „Wie kann man so hässlich, frech, untalentiert und dann noch selbstbewusst sein? Ich schwöre bei Gott diese Öko-Hipster. Ich hab euch vor Jahren in zig Interviews gewarnt, was passiert, wenn die Fakeness gewinnt. Jetzt habt ihr irgendwelche kranken Menschen, die HipHop nur aus dem Internet kennen, und ihre eigene kranke Version daraus machen. Es gibt kein HipHop-Kultur mehr. Ich glaub, ich hör auf mit dieser Musik.“

In den Interview-Ausschnitten, die Fler im Reel zeigt, erklärt Ikkimel, dass sie „die beste Rapperin in Deutschland“ sei. Ein großer Teil ihrer Musik und öffentlichen Präsentation basiert auf Provokation. Mit Auftritten inklusive Sexspielzeugen auf der Bühne und polarisierenden Songtexten sorgt die Berlinerin immer wieder für Diskussion, ob ihre Musik nun Empowerment und feministisch seien oder nicht.

Zügige Kritik an Flers Aussagen

Unter Flers Post sammelt sich eine Menge Kritik gegenüber seinen Aussagen. So lautet ein Kommentar: „Ist Fler seit 2020 eigentlich noch mehr außer nur peinlich?“ Ikkimel reagierte auf Flers Video bisher noch nicht.

Ikkimel ist nicht die einzige, gegen die der Rapper am Wochenende austeilte. In seiner Story repostete er ein Reel von Lila Sovia und schrieb dazu: „Was kommt hier die nächste Hipster Öko-Backe um die Ecke?“ Ebenfalls teilte er mehrere Beiträge von Nike101 und kommentierte diese unter anderem mit „Diese nächste freche Hure“.