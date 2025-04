Mariah Carey ist ihrem eigenen Sohn peinlich – Clip geht viral

Mariah Carey: Urheberrechtsklage für „All I Want For Christmas Is You“

Eltern sind einfach peinlich – ganz egal, wie berühmt sie sind. Diese Erfahrung musste jüngst auch Mariah Carey machen.

Twitch-Stream mit Promi-Gast

Derzeit geht ein Videoclip der Sängerin viral, in dem sie von ihrem Sohn Moroccon „Rocky“ Cannon zurechtgewiesen wird. Er entstand während eines Twitch-Streams des 13-Jährigen. Als dieser am vergangenen Wochenende live ging, lud er seine Schwester sowie seine berühmte Mutter kurz in sein Video ein. Offenbar bereute er diese Entscheidung jedoch schnell. Kaum war Mariah Carey nämlich im Stream zu sehen, verwandelten sich die Kommentare in Lobgesänge auf die Musikerin. Auch Rockys Freunde, mit denen er gemeinsam streamte, riefen sofort: „Da ist sie!“ und „Hi, Miss Carey.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mariah Carey: Aus dem Kinderzimmer verbannt

Rocky schickte Mutter und Schwester direkt wieder fort. Während letztere der Aufforderung nachkam, informierte er seine Mutter jedoch noch: „Mama, sie können dich sehen.“ Dann las er noch vor, was die Zuschauer:innen schrieben: „Sie sagen: ‚Hi Mariah, ich liebe dich.‘“ Dies quittierte er direkt mit einem Seufzen. Mariah Carey ließ es sich jedoch nicht nehmen, der Kommentarspalte zu antworten: „Hi Leute, ich liebe euch auch!“

Rocky folgte vehementer mit: „Okay, jetzt müsst ihr aber gehen. Könnt ihr bitte gehen? Raus aus meinem Zimmer!“ Über X (ehemals Twitter) wurde der Ausschnitt aus dem Video tausende Male geteilt und sammelte mehrere hunderttausend Likes an.

Moroccon und seine Zwillingsschwester Monroe stammen aus Mariah Careys Ehe mit Comedian Nick Cannon. Die beiden heirateten im Jahr 2008, ihre Kinder wurden 2011 geboren, die Scheidung erfolgte 2016. Carey hat keine weiteren Kinder, Cannon hingegen hat insgesamt zwölf mit sechs verschiedenen Frauen; fünf davon wurden seit der Scheidung geboren.