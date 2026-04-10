Geheimes Feature bei AK Ausserkontrolle: Ist es Shirin David?

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Shirin David

Shirin David  |  AK Ausserkontrolle: Wer versteckt sich auf dem Beifahrersitz?

Foto: Getty Images. Andreas Rentz. All rights reserved.

Verpixeltes Gesicht, mysteriöses „Feat. ???“ – und Shirin David schreibt plötzlich in ihre Bio. Hat AK Ausserkontrolle das Geheimnis schon längst verraten? Alle Indizien im Überblick.

AK Ausserkontrolle hat einen neuen Song angekündigt, der am 17. April erscheinen soll.

Sein Posting vom 6. April sorgte für reichlich Aufruhr bei den Fans. Dazu veröffentlichte er ein mysteriöses Bild, das ihn am Steuer eines Autos zeigt – allerdings nicht alleine. Neben ihm sitzt eine Frau, deren Gesicht verpixelt wurde. Der Song soll den Titel „Lass dich nicht blicken“ tragen. Unter seinem Post schrieb er zudem: „Feat. ???“

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Fans tippen auf Shirin David

Fans waren sich sofort sicher: Das Geheimfeature ist Shirin David. Die Rapperin hatte nämlich unter dem Beitrag des Rappers kommentiert. „Shirin ist zurück“ – so schrieben es viele Fans mehrfach unter den Post.

An den Spekulationen des Publikums war durchaus etwas dran. Die zensierte Frau auf dem Beifahrersitz hat große Ähnlichkeit mit einem Bild, das Shirin David kurz darauf auf ihrem Instagram postete. Schließlich schrieb die Rapperin die Ankündigung für die neue Single auch in ihre eigene Instagram-Bio.

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Shirin Davids musikalische Pause

Die 30-Jährige hat seit 2025 keine neue Musik veröffentlicht. Sie postete jedoch vor Kurzem ein Video aus Thailand, in dem zu sehen ist, dass sie an neuer Musik arbeitet. Zuletzt war ihre Netflix-Dokumentation „Barbara – Becoming Shirin David“ erschienen. Die Doku zeigt, welche Probleme das Stardasein der Sängerin bereitet, und spaltet Zuschauer:innen wie Fans gleichermaßen. Sie stürmte Mitte März direkt die Charts – gleichzeitig beschweren sich viele, dass Shirin David darin trotzdem nicht ihr wahres Ich zeige und es ihr an Tiefe fehle.

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Daher stellt sich nun die Frage, ob die Rapperin eine neue musikalische Ära antritt – beziehungsweise in ihre Rap-Ära zurückkehrt. Schließlich hat sie vor einigen Jahren bereits härtere Rap-Musik mit Features wie unter anderem Haftbefehl oder Luciano veröffentlicht.

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Außergewöhnliche Kollaboration im Berliner Straßenrap

AK Ausserkontrolle, der König des Berliner Straßenraps, hatte bereits die erste Single seines neuen Albums „Auf Staat sein Nacken 3“ veröffentlicht. Mit „Soldaten“ erschütterte er die Hip-Hop-Welt erneut. Mit Shirin David als Feature auf dem zweiten Song wagt er nun eine außergewöhnliche Kollaboration. Die beiden Musiker:innen machen auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlichen Rap – ob der Song eher den Pop-Rap in Shirin Davids Stil oder die raue Ästhetik des Straßenrappers haben wird, bleibt ungewiss.

Bereits 2023 hatten die beiden einen gemeinsamen Live-Auftritt auf Shirins Konzert. Die Stimmung matchte damals auf jeden Fall, und die Fans waren begeistert.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

AK Ausserkontrolle Feature Shirin David
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