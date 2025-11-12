Was haltet ihr denn von dieser These: Das Album DISINTEGRATION ist das THE DARK SIDE OF THE MOON der 80er-Jahre?

Klar, eigentlich kann und darf man diese Werke nicht miteinander vergleichen. Man muss doch nur mal auf die Zahlen schauen: THE DARK SIDE OF THE MOON hat bis heute über galaktische 50 Millionen Einheiten verkauft; DISINTEGRATION hingegen bringt es bislang gerade mal auf runde drei Millionen. Zudem führte Pink Floyds heiliges Prisma das Konzept des Konzeptalbums endgültig in den Mainstream ein, gab der Rockmusik als Ganzes eine Art von höherer Bedeutung und allgemein anerkannte Ernsthaftigkeit, die bis in evangelische Jugend-Teestuben hinein eifrig diskutiert wurde. Allerdings erschien das bedeutungsschwere Album von der dunklen Seite des Mondes auch zu einer Zeit – 1973 –, in der es selbst unter Kennern vielleicht gerade mal ein gutes Dutzend Langspielplatten per annum zu beachten galt. Da konnte man viel einfacher auffallen.

The Cure spielten DISINTEGRATION in voller Länge – hier der Stream vom 30. Jubiläumskonzert am 30. Mai 2019 in Sydney:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als hingegen das achte Album von The Cure veröffentlicht wurde, 16 turbulente Jahre später, hatte sich die Rockmusik längst in unzählige Genres, auf immer neue Schubladen und subkulturelle Zielgruppen aufgeteilt. Und selbst die einst belächelte Popmusik hatte inzwischen bewiesen, dass sie auch auf 33 Umdrehungen so einiges Trag- und Haltbares zu fabrizieren weiß.

Auch wenn der Veröffentlichungs-Output von vor 36 Jahren noch lange nicht mit den Freitags-Fluten von heute zu vergleichen ist, war er doch schon einigermaßen unübersichtlich geworden: Allein an dem Tag, an dem DISINTEGRATION erschien, am 2. Mai 1989 – ein Dienstag, an dem übrigens Ungarn als erstes Land des Ostblocks seinen Eisernen Vorhang öffnete und die Sendung „Der Preis ist heiß“ neu ins junge BRD-Kabelnetz eingespeist wurde – wurden auch die STREET FIGHTING YEARS der Simple Minds, damals eine anerkannte Nummer-1-Band, und das retrofantastische Debüt der Stone Roses ins Regal der Popgeschichte gestellt.

Die Wahrscheinlichkeit allerdings, in diesen Tagen auf einen Menschen zu treffen, der sich diese drei Alben gemeinsam von der göttlich gelangweilten Auszubildenden im Erdgeschoss von Elektro-Mayer in die Plastiktüte hatte schieben lassen, war eher gering. Denn die Grenzen zwischen den Genres und Stämmen waren damals für die meisten fast ebenso undurchlässig wie die des bröckelnden Warschauer Pakts. Und auch wenn sich The Cure seit 1982 eine Handvoll ziemlich übermütiger Hits geleistet hatten (in Deutschland besonders: das 1986 wiederveröffentlichte „Boys Don’t Cry“), Menschen mit MTV-Empfang immer wieder von diesen linkischen Gespenstern heimgesucht wurden und diese Gespenster auf der 87er-Tour zu ihrem erfolgreichen Doppelalbum KISS ME KISS ME KISS ME auch in Deutschland große Sporthallen gefüllt hatten, so wurden sie doch immer noch als „Gruftrocker“ oder sogar als „Goths“ kategorisiert.