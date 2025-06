Alex G kommt im Herbst nach Deutschland – ME präsentiert

8MM Fest 2025 mit Snapped Ankles & A Place To Bury Strangers & mehr – ME präsentiert

Alex G kommt zurück nach Europa und macht im Herbst 2025 auch in Deutschland Halt. Nach der Ankündigung seiner Nordamerika-Tour gibt der Singer-Songwriter nun auch Termine für den europäischen Teil seiner Tournee bekannt. Neue Musik hat er auch im Gepäck. Und MUSIKEXPRESS präsentiert die zwei Gigs hierzulande.

Wer ist Alex G?

Geboren als Alexander Giannascoli in Pennsylvania, zählt Alex G längst zu den spannendsten und eigenwilligsten Stimmen der amerikanischen Indie-Szene. Bereits mit 17 begann er, eigene Musik aufzunehmen und veröffentlichte 2010 sein Debütalbum RACE. Der Durchbruch gelang ihm 2014 mit DSU, eine Platte die ihn erstmals auf Tourneen durch Nordamerika und Europa brachte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Neben seinen Studioalben hat sich Alex G auch im Filmbereich einen Namen gemacht: Er komponierte die Soundtracks für den Indie-Horror „We‘re All Going to the World‘s Fair“ und für A24s „I Saw the TV Glow“.

Mittlerweile 32 Jahre alt, blickt Alex G auf eine Diskografie mit neun Studioalben zurück. Das zehnte, betitelt HEADLIGHTS, erscheint am 18. Juli 2025. Die erste Single „Afterlife“ ist bereits draußen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Deutschlandtermine & Tickets

Nachdem Alex G schon seine Nordamerikatour angekündigt hatte, folgt nun seine Europatournee. Dabei macht er auch zwei Mal Stopp in Deutschland. Hier die Konzerttermine im Überblick:

05.11.2025 – Berlin, Huxleys Neue Welt

06.11.2025 – Köln, Kantine

Der Presale beginnt am 18. Juni um 10 Uhr und der allgemeine Verkauf ab 20. Juni um 10 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.