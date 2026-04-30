Klez.e auf Tour 2026: Alle Konzerttermine im Herbst – präsentiert von ME

Klez.e gehen im Herbst 2026 auf Deutschland-Tour und spielen 15 Konzerte. Begleitet wird die Tour von ihrem neuen Album „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“. Alle Termine im Überblick.

Klez.e haben nicht nur mit „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“ ein neues Album in den Startlöchern – Tobias Siebert, Daniel Moheit und Filip Pampuch nehmen die neue Musik auch zum Anlass, um im Herbst durch die Gegend zu touren.

Zwischen September und Oktober 2026 spielt die Berliner Band eine Reihe von Konzerten in Deutschland. Präsentiert wird die Tour vom MUSIKEXPRESS.

Klez.e live: Die Konzerttermine im Überblick:

17.09. Boock – Rinderstall

18.09. Göttingen – Exil

19.09. Essen – Grend

20.09. Köln – Artheater

22.09. Leipzig – Moritzbastei

23.09. Hannover – Lux

24.09. Hamburg – Hafenklang

25.09. Bremen – Lila Eule

26.09. Chemnitz – Weltecho

27.09. Berlin – Frannz

29.09. Dresden – Ostpol

30.09. Nürnberg – Stereo

01.10. Mainz – Schon Schön

02.10. Jena – Trafo

03.10. München – Milla

Neues Album erscheint im Juni

Die Tour begleitet die Veröffentlichung des sechsten Studioalbums „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“, das am 5. Juni 2026 via Windig/Cargo erscheinen soll.

Fast 25 Jahre nach ihrer Gründung bewegen sich Klez.e weiterhin zwischen Post-Punk, Shoegaze und deutschsprachigem Indie-Rock – auf dem neuen Album allerdings mit deutlich mehr Offenheit und Leichtigkeit als zuletzt.

Während „Desintegration“ und „Erregung“ stark von einer düsteren Grundstimmung geprägt waren, wirken die neuen Songs direkter und unmittelbarer. Inhaltlich kreist die Platte um Unsicherheit, Verlust und gesellschaftliche Spannungen, setzt diesen Themen aber immer wieder Momente von Nähe und Zusammenhalt entgegen.

Mit „Melancholia“ gibt es einen Vorgeschmack auf die neue Platte:

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Vertrauter Sound, neue Offenheit

Besonders Sieberts Handschrift als Produzent dürfte vertraut vorkommen: Neben der Arbeit mit Klez.e produzierte er in den vergangenen Jahren unter anderem für Phillip Boa and the Voodooclub, Monolink und Juli.

Auch auf „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“ zeigt sich sein Sinn für Atmosphäre und Klangarchitektur. Die Songs wirken großflächig und detailreich arrangiert, mit flirrenden Gitarren, kühlen Synthesizern und viel Raum zwischen den einzelnen Elementen.