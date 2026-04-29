Rosalía auf „LUX“-Tour: Was euch in Köln und Berlin erwartet

Ballett trifft Techno, Beichten auf der Bühne: Rosalías „LUX“-Tour macht in Köln und Berlin Station. Hier gibt es Setlist, Tickets und alle Anfahrtsinfos.

Im Rahmen ihrer Welttournee mit insgesamt 57 Konzerten in 31 Städten ist Rosalía mit ihrem Album „LUX“ unterwegs. In Deutschland tritt sie am 29. April in der Lanxess Arena in Köln sowie am 1. Mai in Berlin auf, bevor die Tour nach Nord- und Lateinamerika weitergeht.

Ihre Konzerte gelten als visuell und musikalisch außergewöhnlich: Ballett-Elemente auf Spitze treffen auf harte Technobässe, die teilweise von einem Live-Orchester begleitet werden. Jeder Song ist dabei wie eine eigene inszenierte Performance aufgebaut. Auch das Publikum wird eingebunden – unter anderem legen Fans auf der Bühne persönliche „Beichten“ ab.

Alle Infos zur Köln-Show – 29. April

Tickets & Preise

Die offiziellen Tickets sind bereits ausverkauft. Über Resale-Plattformen sind derzeit noch Karten ab etwa 87 Euro erhältlich.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Das Konzert startet um 20:30 Uhr. Infos zu einem Support-Act gibt es nicht.

Anfahrt

Das Konzert findet in der Lanxess Arena statt, die Adresse lautet: Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist unkompliziert, da sich mehrere Haltestellen direkt an der Arena befinden. Dazu zählen der Bahnhof Deutz/Messe, Köln-Deutz sowie Deutz-Kalker Bad. Diese werden von den Straßenbahnlinien 1, 3, 4 und 9 sowie den Buslinien 150, 153, 156, 250 und 260 bedient.

Mit dem Auto

Aus Richtung Düsseldorf, Oberhausen oder Dortmund erfolgt die Anfahrt über die A3 in Richtung Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Köln-Ost, anschließend über die B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt LANXESS arena. Aus Richtung Olpe oder Siegen führt der Weg über die A4/B55 ebenfalls zur Abfahrt LANXESS arena.

Wer aus Frankfurt anreist, fährt über die A3 bis zum Autobahndreieck Heumar, wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg und nimmt anschließend die A559 in Richtung Köln-Deutz. Aus Richtung Bonn oder vom Flughafen Köln/Bonn erfolgt die Anfahrt direkt über die A559 in Richtung Köln-Zentrum beziehungsweise Deutz.

Aus Richtung Aachen, Koblenz oder Euskirchen führt die Strecke über die A4 in Richtung Olpe beziehungsweise Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg und von dort über die A559 nach Köln-Deutz. Reisende aus Krefeld oder Neuss nutzen die A57 bis zum Autobahnende und fahren anschließend über die B55 in Richtung Zoobrücke bis zur Abfahrt LANXESS Arena.

Parken

Die Parkhäuser P1 bis P4 der LANXESS arena sind ausgeschildert. Die Zufahrten befinden sich über die unter der LANXESS arena im Tunnel gelegene Opladener Straße: stadteinwärts zur P1/P3, stadtauswärts zur P1/P2. Über die Gummersbacher Straße erreicht man das P4 sowie den Busparkplatz P5. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 1,90 m.

Mögliche Setlist

Die folgende Setlist basiert auf vorherigen Shows der „LUX“-Tour und kann sich kurzfristig ändern.

Overture

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo piange diamanti

Berghain

SAOKO

LA FAMA

LA COMBI VERSACE

De madrugá

El redentor

Can’t Take My Eyes Off You (Frankie-Valli-Cover)

Confesionario

La perla

Malamente (Snippet)

Sauvignon blanc

La yugular

Dios es un stalker

La rumba del perdón

CUUUUuuuuuute

BIZCOCHITO

DESPECHÁ

Focu ’ranni

Magnolias

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Alle Infos zur Berlin-Show – 1. Mai

Tickets & Preise

Die regulären Tickets sind ausverkauft. Auf der Website der Uber Arena sind jedoch noch Premium-Tickets für etwa 350 Euro erhältlich. Diese beinhalten einen exklusiven Sitzplatz in der besten Kategorie sowie gepolsterte Sitze für erhöhten Komfort. Zudem ist pro zwei Tickets ein Premium-Parkplatz enthalten. Käufer:innen erhalten außerdem Zugang zu einem separaten Premium-Eingang, zur Premium Lounge, einem Guest Service sowie einer kostenfreien Garderobe.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Das Konzert startet um 20:30 Uhr. Infos zu einem Support-Act gibt es nicht.

Anfahrt nach Berlin

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof. Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Am Ostbahnhof verkehren neben den S-Bahnen auch Regional- und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren direkt zur Arena. Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof etwa zwölf Minuten.

Mit dem Auto

Achtung: Am 1. Mai sind in Berlin viele Straßen gesperrt. Aufgrund des Feiertags wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten.

Wer über die A24 kommt, fährt bis in den Bezirk Pankow, anschließend auf die B109. Dieser folgt man sowie der Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer über die A9 kommt, fährt bis Tempelhofer Damm/B96, folgt der Beschilderung Berlin, nimmt auf der A100 die Ausfahrt 20 – Tempelhofer Damm und folgt anschließend der B96 sowie dem Waterloo-Ufer und der Adalbertstraße bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Parken

Es gibt ein eigenes Parkhaus direkt an der Arena namens Uber Arena. Hinzu kommen zwei Contipark-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus gegenüber, das zur East Side Mall gehört. Außerdem steht die DB-BahnPark-Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.