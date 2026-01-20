Xavier Naidoo live in der Berliner Uber Arena: Resttickets, Zeiten, Anfahrt, Setlist & Support

Am 20. und 21. Januar tritt Naidoo in der Uber Arena auf. Infos zu Tickets, Zeiten, Setlist und Anfahrt hier.

Xavier Naidoo tritt mit seiner „Bei meiner Seele“-Tour an zwei Tagen in Berlin auf. Am 20. und 21. Januar setzt der gebürtige Mannheimer sein Bühnen-Comeback in der Uber Arena fort. Die Reunion-Tournee dauert noch bis Ende dieses Monats an. Hier gibt es alle wichtigen Details zu den Shows im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für die Berlin-Gigs des Soul-Künstlers kaufen möchte, kann das tun. Auf Ticketmaster sind vereinzelte Tickets für beide Auftritte in den Kategorien „Steh-“, „Sitz-“ und „Gangplatz“ verfügbar. Die Preise variieren dabei von 69,90 Euro bis 119,90 Euro. Zudem werden auf der Website „Business Seats“ in regulärer Ausführung für 129,90 Euro und mit dem Zusatz „Aisle Seat/Gangplatz“ für 139,90 Euro angeboten. „Platin Tickets“ sind in einem preislichen Rahmen von 109,46 Euro bis 229,45 Euro verfügbar. Auch andere Ticketanbieter wie beispielsweise Eventim bieten noch Karten für die Shows an.

Zeiten

Der Einlass startet laut Veranstalter an den beiden Tagen um 18:00 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils voraussichtlich um 20:00 Uhr.

Support

Naidoo hat bei dieser Tour wechselnde Voracts – manchmal startet er allerdings auch ohne Unterstützung. In Berlin heizt der nigerianische Künstler Godwin die Venue mit Afrobeats ein.

Anfahrt

Die Location befindet sich am Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen:

Die Uber Arena ist dank ihrer zentralen Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Nahegelegene Haltestellen sind die Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Beide sind per S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram angebunden. Auch der Regional- und Fernverkehr hält direkt am Ostbahnhof.

Anreise mit dem Auto:

Wer mit dem Auto kommt, sollte ausreichend Zeit für die Anfahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte gilt folgende Adresse: Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin.

Setlist

Bei seinem Auftritt am 14. Januar in der Barclays Arena in Hamburg spielte er folgende Songs:

Bei meiner Seele Seine Straßen Bist du am Leben interessiert Alles kann besser werden 20.000 Meilen Was wir alleine nicht schaffen Mut zur Veränderung Söldnerlied (Drogen und Gold) Abschied nehmen Bitte hör nicht auf zu träumen Hört, Hört Sie sieht mich nicht Der Fels Und wenn ein Lied (Söhne Mannheims Song) Nimm mich mit Dieser Weg Wo willst du hin? Wenn du es willst Führ mich ans Licht Ich brauche dich Zeilen aus Gold Bevor du gehst Ich danke allen Menschen Alle Männer müssen kämpfen Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) Halte durch

Mehr zu Xavier Naidoo

Das Bühnen-Comeback des Künstlers nach gut sechs Jahren wird auch kritisch beäugt. Der ehemalige Frontmann der Söhne Mannheims fiel bereits in seinen Anfängen mit rassistischen Statements auf. In der langjährigen Pause radikalisierte er sich weiter. Xavier Naidoo vertrat Thesen der QAnon-Ideologie, sympathisierte mit Reichsbürgern, äußerte sich verschwörungsideologisch und antisemitisch und trat bei Querdenkern auf. Zuletzt entschuldigte er sich aber für seine Worte in einem Videoclip.