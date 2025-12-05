Jassin Tour 2026: Newcomer spielt erstmals in Österreich und Schweiz

Jassin kündigt „Die größere Arsenalplatz Tour“ 2026 an. Nach ausverkaufter Debüttour folgen Shows in Deutschland, Österreich und Schweiz. Tickets jetzt verfügbar.

Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums ARSENALPLATZ und pünktlich zum Start seiner ausverkauften dazugehörigen Tour 2025, kündigte Rapper-turned-Singer/Songwriter Jassin seine nächste Konzertreihe, „Die größere Arsenalplatz Tour“ für 2026 an. Im nächsten Jahr wird es für Jassin zum ersten Mal ins Ausland gehen. Tickets für alle Tourstopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bei Krasser Stoff erhältlich.

Erfolgreiches Debütalbum

Am 28. November 2024 veröffentlichte Jassin sein Debütalbum ARSENALPLATZ. Darin erzählt er Geschichten über das Aufwachsen in der ostdeutschen Kleinstadt, über Herkunft, Entfremdung, Wut, Scham, Stolz und das Bedürfnis, verstanden zu werden. Jassin wird so zur Stimme vieler und erzählt seine Geschichten in ehrlichen und präzisen Bildern.

ARSENALPLATZ ist mit Songs wie „Bitte sei vorsichtig“ oder dem Trettmann-Feature „Nach Hause kommen“ ein interessantes Kapitel zum Start der Karriere des jungen Künstlers. Es ist ein Album, das harte Gesellschaftskritik und sanfte Töne miteinander vereint.

Nächste Tour im Jahr 2026

Nachdem er Support-Shows für Künstler:innen wie RIN, Trettmann oder $oho Bani spielte, ging Jassin 2025 auf seine erste eigene Tour, die auf Anhieb ausverkauft war. 2026 geht es mit mehr Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die nächste Runde.

Termine, Städte und Locations

Hier sind die Termine der „Die größere Arsenalplatz Tour“ :

02.10.2026: Wittenberg, Exerzierhalle

03.10.2026: Münster, Skaters Palace

04.10.2026: Stuttgart, Im Wizemann

06.10.2026: München, Muffathalle

07.10.2026: Leipzig, Felsenkeller

09.10.2026: Hamburg, Georg Elser Halle

11.10.2026: Erfurt, Kalif Storch

12.10.2026: Dortmund, FZW

14.10.2026: Wien, Arena

15.10.2026: Nürnberg, Z-Bau

16.10.2026: Wiesbaden, Schlachthof

17.10.2026: Zürich, Komplex 457

20.10.2026: Köln, E-Werk

21.10.2026: Berlin, Columbiahalle