Jassin Tour 2026: Newcomer spielt erstmals in Österreich und Schweiz
Jassin kündigt „Die größere Arsenalplatz Tour“ 2026 an. Nach ausverkaufter Debüttour folgen Shows in Deutschland, Österreich und Schweiz. Tickets jetzt verfügbar.
Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums ARSENALPLATZ und pünktlich zum Start seiner ausverkauften dazugehörigen Tour 2025, kündigte Rapper-turned-Singer/Songwriter Jassin seine nächste Konzertreihe, „Die größere Arsenalplatz Tour“ für 2026 an. Im nächsten Jahr wird es für Jassin zum ersten Mal ins Ausland gehen. Tickets für alle Tourstopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bei Krasser Stoff erhältlich.
Erfolgreiches Debütalbum
Am 28. November 2024 veröffentlichte Jassin sein Debütalbum ARSENALPLATZ. Darin erzählt er Geschichten über das Aufwachsen in der ostdeutschen Kleinstadt, über Herkunft, Entfremdung, Wut, Scham, Stolz und das Bedürfnis, verstanden zu werden. Jassin wird so zur Stimme vieler und erzählt seine Geschichten in ehrlichen und präzisen Bildern.
ARSENALPLATZ ist mit Songs wie „Bitte sei vorsichtig“ oder dem Trettmann-Feature „Nach Hause kommen“ ein interessantes Kapitel zum Start der Karriere des jungen Künstlers. Es ist ein Album, das harte Gesellschaftskritik und sanfte Töne miteinander vereint.
Nächste Tour im Jahr 2026
Nachdem er Support-Shows für Künstler:innen wie RIN, Trettmann oder $oho Bani spielte, ging Jassin 2025 auf seine erste eigene Tour, die auf Anhieb ausverkauft war. 2026 geht es mit mehr Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die nächste Runde.
Termine, Städte und Locations
Hier sind die Termine der „Die größere Arsenalplatz Tour“ :
02.10.2026: Wittenberg, Exerzierhalle
03.10.2026: Münster, Skaters Palace
04.10.2026: Stuttgart, Im Wizemann
06.10.2026: München, Muffathalle
07.10.2026: Leipzig, Felsenkeller
09.10.2026: Hamburg, Georg Elser Halle
11.10.2026: Erfurt, Kalif Storch
12.10.2026: Dortmund, FZW
14.10.2026: Wien, Arena
15.10.2026: Nürnberg, Z-Bau
16.10.2026: Wiesbaden, Schlachthof
17.10.2026: Zürich, Komplex 457
20.10.2026: Köln, E-Werk
21.10.2026: Berlin, Columbiahalle