Zara Larsson ist derzeit überall – 5 Fakten, die man über die Künstlerin wissen muss

Zara Larssons Erfolgsgeschichte: Von der Castingshow mit 10 Jahren über Europa-Hit „Lush Life“ bis zum aktuellen TikTok-Comeback. 5 spannende Fakten zur Schwedin.

Zara Larsson erlebt gerade einen bemerkenswerten Hype, der Altes und Neues geschickt miteinander verbindet. Mit ihrem Song „Lush Life“ landete sie 2015 ihren ersten großen Hit und eroberte damit vor allem Europa. Inzwischen hat die 28-Jährige ihren Erfolg auch in die USA ausgeweitet, wobei nicht zuletzt ihre Rolle als Support-Act bei Tate McRaes „Miss Possessive Tour“ im vergangenen Jahr ausschlaggebend war. Kurz danach startete die Sängerin ihre fünfte Konzerttournee, die den Titel ihres im Herbst 2025 veröffentlichten Studioalbums MIDNIGHT SUN trägt und sie noch bis Mitte April 2026 von Europa über Skandinavien bis in die USA bringen wird.

Im Zuge ihrer eigenen Welttournee entstand ein TikTok-Trend, der ihrem europäischen Durchbruchshit „Lush Life“ gut zehn Jahre später erneut Momentum verlieh. Der Trend entstand aus einer wiederkehrenden Tour-Performance. Abend für Abend holte die Sängerin einen Fan auf die Bühne – gemeinsam boten sie eine kurze Choreografie zu dem Refrain des Songs dar. Videoclips davon gingen auf den gängigen Social-Media-Plattformen viral, sodass auch Künstler:innen Teil des Hypes wurden. Bei Larssons iHeartRadio-Jingle-Ball-Konzert wurde beispielsweise Alex Warren zum auserwählten Fan.

Hier den Auftritt mit Alex Warren anschauen:

Larssons aktuelle Platte läutete musikalisch wie auch ästhetisch eine neue Ära der Künstlerin ein. Ihr Songwriting ist persönlicher, aber ihre Musik immer noch kompromisslos poppig. Ihr neuer Look lässt sich am besten als eine Mischung aus Hippie-Flowergirl-Ästhetik mit Meerjungfrauen-Glamour beschreiben – bunt, glitzernd und mystisch.

Hier einmal alle wichtigen Fakten zu Zara Larsson zusammengetragen – für alle, die sie nun besser kennenlernen wollen.

1. Sie ist Schwedin – mit MIDNIGHT SUN feiert sie ihre Heimat

Zara Larsson wurde in Stockholm geboren und ist tief in der schwedischen Popkultur verwurzelt, die seit Jahrzehnten für ihren internationalen Einfluss bekannt ist. Mit ihrer fünften LP schlägt sie bewusst eine Brücke zu ihren Ursprüngen: Der gleichnamige Title-Track der Platte „Midnight Sun“ ist eine Hommage an das Naturphänomen der Mitternachtssonne, das vor allem im Norden Schwedens die Sommernächte erhellt. Dieses Bild – nie ganz dunkel, immer schimmernd – zieht sich als Metapher durch das Album und steht für Klarheit, Selbstfindung und emotionale Offenheit. Larsson nutzt ihre Herkunft nicht nur als biografische Randnotiz, sondern als ästhetische und inhaltliche Inspirationsquelle, die ihrem Pop eine persönliche Tiefe verleiht.

Die Live-Performance während der Mitternachtssonne hier ansehen:

2. Ihre eineiige Zwillingsschwester Hanna ist eine große Unterstützerin

Zara Larssons Zwillingsschwester Hanna ist ebenfalls Sängerin und Tänzerin und spielt eine wichtige Rolle abseits der großen Bühnen. Hinter den Kulissen fungiert sie als kreative Vertraute, emotionale Stütze und kritische Stimme, die Zara Larsson in Entscheidungsprozessen begleitet. Ob bei Choreografien, visuellen Konzepten oder bei der Vorbereitung von Tourneen – Hanna Larsson ist eng eingebunden und hilft dabei, die künstlerischen Visionen ihrer Schwester zu schärfen.

Einen musikalischen Moment der beiden hier anschauen:

3. Castingshow-Gewinn mit 10 und Vertrag bei Plattenlabel im Teenageralter

Schon mit zehn Jahren gewann Zara Larsson die schwedischen Version der Castingshow „Got Talent“ und wurde damit landesweit bekannt. Doch anders als viele Kinderstars verschwand sie nicht wieder von der Bildfläche. Im Teenageralter unterschrieb sie einen Plattenvertrag bei Epic Records, einem Major-Label, das ihr den Weg auf den internationalen Markt ebnete. Es folgten erste englischsprachige Releases, die sie strategisch von einem nationalen Talent zu einer globalen Popkünstlerin formten.

Das Casting der zehnjährigen Zara Larsson hier schauen:

4. Larsson nutzt Social Media als Verlängerung ihrer Musik & als Wertevermittlung

Zara Larsson nutzt ihre Social-Media-Kanäle nicht nur zur Selbstvermarktung, sondern auch als Plattform für klare Haltung. Sie tritt offen für die Rechte der LGBTQ+-Community ein, engagiert sich für Frauenrechte und äußert sich regelmäßig zu demokratischen Werten und gesellschaftlichen Missständen. Dabei ist ihr Ton oft provokant, aber bewusst gewählt: humorvoll, zugespitzt. Diese Mischung aus Popstar und politisch denkender Persönlichkeit macht sie für viele junge Fans identifikationsfähig. Gleichzeitig deutet sie damit bereits an, dass ihre Kunst und ihre Online-Präsenz zunehmend von der Spannung zwischen greller Ästhetik und ernsten Inhalten leben.

5. Viraler Delfin-Trend auf TikTok nun Teil ihrer Artist-Identität

Ein zentraler Faktor ihres erneuten Erfolgs ist der sogenannte „Delfin-Trend“ auf TikTok. 2024 erlebte ihr Song „Symphony“ aus dem Jahr 2017 – eine Zusammenarbeit mit Clean Bandit – ein überraschendes Revival. Nutzer:innen kombinierten den optimistischen Song mit Videos von glitzernden, oft KI-generierten Delfinen in grellbunten, künstlichen Meereswelten und stellten diesem fröhlichen Bild düstere, verletzliche oder depressive Gedanken gegenüber. Der ironisch gemeinte Kontrast ging viral, sodass auch die Sängerin darauf aufmerksam wurde und partizipierte:

Zara Larsson griff den Trend auch in ihre Kunst auf. Sie integrierte Delfin-Visuals in ihre Konzerte und übertrug die leuchtende Ästhetik auf ihr Album. So wurde aus einem Meme ein künstlerisches Statement – und aus einem alten Song ein Symbol für Larssons neue Ära.