All That Remains: Gitarrist Oli Herbert ist tot

Oli Herbert mit All That Remains im Juli 2017 live in Chicago

Oli Herbert ist tot. Der Gitarrist und Mitbegründer der Metalcoreband All That Remains starb mit 44 Jahren. Dies bestätigte seine Band am 17. Oktober 2018 auf Facebook.

All That Remains schreiben unter anderem: „Wir waren am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass Oli Herbert, unser Freund, Gitarrist und Gründungsmitglied von All That Remains, gestorben ist. Oli war ein unglaublich talentierter Gitarrist und Songwriter, der den Rock und Metal aus dem Nordosten definierte. Sein Einfluss auf diese Genres und auf unser Leben wird sich fortsetzen.“

Lest hier das vollständige Statement:

We were devastated to learn that Oli Herbert, our friend, guitar player, and founding member of All That Remains, has… Gepostet von All That Remains am Mittwoch, 17. Oktober 2018

Weitere Details werden gegenwärtig nicht bekanntgegeben, Band und Familie bitten um Respekt vor ihrer Privatsphäre. Die Todesursache von Oli Herbert bleibt somit vorerst unbekannt.

All That Remains stammen aus Springfield, Massachussetts. Sie gründeten sich 1998 und brachten bisher acht Alben heraus. Ihre aktuelle Platte MADNESS erschien 2017. Für Dezember waren zwei Deutschland-Konzerte von All That Remains angekündigt, in Köln und Berlin. Offiziell abgesagt wurden die Shows bisher nicht.