Aloe Blacc teilt mit „I Do“ eine romantische Ballade zum Valentinstag

Aloe Blacc hat seine neue Single „I Do“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Pünktlich zum Valentinstag widmet der Musiker die romantische Ballade seiner Frau, der australischen Musikerin Maya Jupiter.

„Das Glück hat uns zusammengebracht, obwohl zwischen uns die halbe Welt und ein riesiger Ozean lagen“, so der Singer-Songwriter in einem offiziellen Statement, „‚I Do‘ ist die perfekte Darstellung dieser tiefergreifenden Liebe, die wir teilen. Ich wollte einen Song für Maya schreiben, der zugleich persönlich und auch universell ist.“ Im Video zum Song tanzen Blacc und Jupiter in klassischer Hochzeitsgarderobe unter blauem Himmel durch den Hummingbird Temple in Los Angeles.

„I Do“-Artwork:

„I Do“ ist die Hauptsingle von Aloe Blaccs bevorstehender, bisher namenloser LP, bei der es sich um den Nachfolger zu seinem dritten Solo-Album LIFT YOUR SPIRIT handelt.

„I Do“-Making-of:

2013 feierte Blacc an der Seite des inzwischen verstorbenen DJs Avicii mit „Wake Me Up“ einen internationalen Mega-Charterfolg. Für seine Hitsingle „The Man“ erhielt er im selben Jahr eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best R&B Album“. Zuletzt war der Sänger auf Aviciis posthum veröffentlichtem Album TIM zu hören, zu dem er die Vocals für den Song „SOS“ beisteuerte.

So habe Avicii noch vor seinem Tod in seinen Notizen festgehalten, für „SOS“ ein weiteres Mal mit Blacc zusammenarbeiten zu wollen. Dieser sagte prompt zu und erklärte in einem offiziellen Statement: „Ich glaube, ‚SOS‘ war ein Song, der zur Zeit seiner Entstehung seiner Zeit ein wenig voraus war. In den Lyrics hat Tim offensichtlich seine inneren Kämpfe verarbeitet, und ich denke, dass dies ein wichtiges Thema ist, das unbedingt angegangen und diskutiert werden sollte – besonders von jemandem, dessen Reichweite so groß ist. Um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Probleme zu artikulieren und um Hilfe zu bitten.“