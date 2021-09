Alt-J kündigen neues Album THE DREAM an – Song „U&ME“ im Stream

„Die größte Indieband der Welt“: So nannten wir Alt-J auf dem Musikexpress-Titel unserer Ausgabe 04/2015. Ihr zweites Album THIS IS ALL YOURS war wenige Monate davor erschienen, ihr drittes und bisher letztes Album RELAXER folgte im Jahr 2017. Danach wurde es still um die experimentelle Rockband aus dem britischen Leeds – bis jetzt: Alt-J haben ihr viertes Album angekündigt. THE DREAM, so sein Titel, soll am 11. Februar 2022 erscheinen.

Als erste Single aus THE DREAM lassen die Alt-J-Mitglieder Joe Newman, Gus Unger-Hamilton und Thom Green den Song „U&ME“ hören, produziert von Charlie Andrew. Im von Unger-Hamilton Bruder Prosper gedrehten dazugehörigen Video sind erstmals alle Bandmitglieder zu sehen.

„U&ME“, eine Art Liebeslied, wurde während verschiedener Soundchecks auf der ganzen Welt geschrieben. Sänger Joe Newman erzählt dazu: „Es nahm von selbst Fahrt auf, es war das Beste, ihm einfach aus dem Weg zu gehen. Wir waren einfach da.“ Gus Unger-Hamilton ergänzt: „Es geht darum, mit seinen besten Freunden auf einem Festival zu sein, eine gute Zeit zu haben, Zusammengehörigkeit und das Gefühl, dass im Leben nichts besser sein könnte als das, was gerade ist. “

Das Album soll auf CD und 180g-Vinyl sowie in verschiedenen limitierten, farbigen Vinylformaten erhältlich sein. Außerdem soll es eine „limitierte Auflage einer gebundenen Buch-CD geben, die das Notizbuch reproduziert, das Joe Newman zum Schreiben des Albums verwendet hat, mit seinen handgeschriebenen Originaltexten und Zeichnungen.“ Im offiziellen Store der Band gibt es demnach Merchandise-Bundles mit signierten Drucken und exklusiven Tape- und Vinylformaten.

Ihr Debütalbum AN AWESOME WAVE erschien 2012, Alt-J gewannen damit den britischen Mercury Music Prize im selben Jahr.