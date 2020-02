Amazon Prime Video: Die wichtigsten neuen Serien und Filme im März 2020

Das wird Dich auch interessieren





Wie bei Streaming-Anbietern üblich, verändert auch Amazon Prime Video seine Mediathek kontinuierlich. Im März darf man sich vor allem auf Film-Highlights aus dem Horror-Genre sowie das „Star Trek: Picard“-Serienfinale freuen. Wir haben uns das Programm genauer angeschaut und die wichtigsten Inhalte zusammengestellt.

Hier sind die wichtigsten Neuheiten im März 2020

Serien

James May: Unser Mann in Japan

6. März 2020

„The Grand Tour“-Host James May schaut sich Japan per Boot, Flugzeug und zu Fuß an. Dabei will der Brite sowohl das Traditionelle als auch das weniger Bekannte des Landes erkunden und sich bei seinen Abenteuern filmen lassen.

Star Trek: Picard (Staffel 1)

Finale: 27. März 2020

Alle Trekkies können sich freuen! Nachdem seit Januar jede Woche eine neue Folge rund um Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) bei Amazon Prime Video gezeigt wurde, folgt nun endlich das Finale zu „Star Trek: Picard“. Lest hier unsere Review zu den ersten vier Episoden:

Making The Cut (Staffel 1)

27. März 2020

Heidi Klum und Tim Gunn suchen gemeinsam nach dem nächsten großen Modelabel. Insgesamt treten 12 Designer*innen und Unternehmer*innen an, um die Duo-Jury von sich zu überzeugen. Außerdem helfen Gastjuror*innen wie Carine Roitfeld, Naomi Campbell und Chiara Ferragni bei der Entscheidungsfindung. Jede Woche werden zwei neue Folgen erscheinen.

Filme

The Purge – Die Säuberung (2013)

8. März 2020

Einmal im Jahr dürfen alle Menschen in den USA so richtig frei drehen. 12 Stunden lang können Verbrechen ausgeübt werden, ohne das danach mit irgendeiner Strafe zu rechnen ist. Der erste Teil dieses Horror-Szenarios ließ 2013 die Kinokassen klingeln, danach folgten Ableger der Reihe, in denen sich mit weiteren Abgründen der Menschheit beschäftigt wurde. Ebenfalls am 8. März erscheint bei Amazon Prime Video das 2014er „The Purge: Anarchy“ und am 15. März noch „The First Purge“ (2018).

Diego Maradona