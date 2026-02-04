Sabrina Carpenter bastelt sich ihren Traummann – aus Chips!

Sabrina Carpenter und ihr „Pringleleo“ sind die Stars in einem der lustigsten Super-Bowl-Werbespots des Jahres.

Zu den Highlights beim Super Bowl gehören seit vielen Jahren auch die Werbeblöcke in den Pausen zwischen den Spielszenen. Dafür geben die Firmen Millionen Dollar aus und versuchen das Publikum mit originellen Ideen zu unterhalten.

Nachdem zuletzt schon die Stars aus „Jurassic Park“ eine überraschende Rückkehr in den Dino-Park genossen, erlebt nun Sabrina Carpenter ebenfalls ein überraschendes Abenteuer. Bei ihr geht es aber um die (offenbar noch nicht gefundene) große Liebe.

In dem Werbespot von Pringles bekennt die Sängerin im Telefonat mit einer Freundin, dass sie keine Lust mehr auf harmlose Jungs hat. Sie sehhnt sich viel mehr nach einem richtigen Mann. Gut, dass die Pringles-Dose, die sie gerade in der Hand hat, Rat weiß. „Bau dir doch einfach einen!“, rät das bewegte Chips-Gesicht.

Sabrina Carpenter und Pringles – das ist ein Match!

Gesagt, getan: Carpenter packt die frittierten Kartoffelscheiben aus und kreiert ihren vor Stärke nur so strotzenden Supertypen. Kein Romeo, aber immerhin ein „Pringleleo“. Schade nur, dass schon beim ersten Date die ersten Chips flöten gehen. Auch wenn es dem Spaß der Musikerin zunächst keinen Abbruch tut, den Lauf der Physik kann sie beim Ansturm einiger ihrer Fans nicht verhindern.

Ganz nach dem Pringles-Motto „Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt“ bleibt dann immerhin noch die Möglichkeit, für sie und ihre Anhänger, sich über den verstreuten Knabberkram, der für einen kurzen Moment ihr knuspriger Herzbube war, herzumachen.

Früher gab es die Werbung eigentlich nur im US-Fernsehen zum Super Bowl zu sehen. Doch weil der Aufwand für die Spots immer größer wird und weltweit Interesse an dem Sport-Event besteht, gibt es viele Kurzfilme bereits vorher im Netz zu sehen.

Der Super Bowl findet am 08. Februar statt (bei uns in der Nacht zu. Montag). Es spielen die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks. Musikfans fiebern allerdings vor allem der Halbzeitshow entgegen. Dann wird der frischgebackene Grammy-Gewinner Bad Bunny auftreten. Spannend wird sein, ob er einige Gäste mit auf die Bühne holt (und ob es politische Reaktionen auf seinen Auftritt gibt).