Amazon Video: Die besten neuen Serien und Filme im Juni 2017

Wie bei Streaming-Anbietern üblich, verändert auch Amazon Prime seine Mediathek kontinuierlich. Im Juni dürfen sich Kunden vor allem im Bereich Serie auf starke Neustarts freuen. Wir haben uns das Programm angeschaut und die wichtigsten Neustarts bei Amazon Prime zusammengestellt:

Filme:

„Star Trek Beyond“, ab dem 01. Juni: Den Hype des „Star Wars“-Franchises konnte die jüngste Trilogie um Kirk und Spock zwar nicht entfachen, doch gute Blockbuster konnten die Regisseure J.J. Abrams und Justin Lin dennoch auf die Leinwand bringen. In „Beyond“ verzichtet letztgenannter sogar auf ein Soft-Remake alter Geschichten und präsentiert mit Idris Elba einen gänzlich neuen Bösewicht. Und eine irre Szene, in der die Enterprise-Crew eine Weltraumstation dank den Beastie Boys rettet.

„Das kalte Herz“, ab dem 20. Juni: Frederick Lau spielt ja meistens den Bad Boy, hier darf er auch eine andere Seite zeigen. Er beginnt in der deutschen Fantasy-Verfilmung als naiver Köhler, wird aber von Moritz Bleibtreu zum gierigen Arsch gemacht. So schöne Sets und Bilder sieht man in Deutschland selten – danke Schwarzwald.

Serien:

„Preacher“, Staffel 2 ab dem 26. Juni: Wöchentlich zeigt Amazon eine neue Episode der Serie von Seth Rogen. Der spielt zwar nicht mit, leiht aber seinen Sinn für kruden Humor. In der Comic-Adaption erhält ein saufender Priester übermenschliche Kräfte und erlebt einen Roadtrip mit einem Vampir. Die erste Staffel war ein Erfolg, nun geht die Suche nach Gott auf Erden weiter.

„I Love Dick“, ab dem 9. Juni: Lange nichts mehr von Kevin Bacon gehört, schade eigentlich. Nun ist er aber zurück und spielt in „I Love Dick“ einen verführerischen Cowboy-Dude, der das Leben eines Ehepaars kompliziert macht. Der Trailer versprüht einen witzigen und sexuell aufgeladenen Vibe, die Serie könnte der beste Amazon-Neustart seit „American Gods“ werden.