„American Idiot“ wieder auf Platz 1 der Charts: So wollen die Briten Donald Trump begrüßen

Green Days Hit „American Idiot“ könnte 14 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung wieder an der Spitze der britischen Musikcharts stehen. Das Revival des Songs ist Teil einer Protestkampagne gegen US-Präsident Donald Trump, der am kommenden Freitag dem 13. zum ersten Mal England besuchen wird.

Viele Briten folgten bereits dem Aufruf und haben den Titeltrack von Green Days gleichnamigem Doppelalbum seit dem 6. Juli heruntergeladen und gestreamt – in der Hoffnung, dass „American Idiot“ pünktlich zum Trump-Besuch eine Woche später die Nummer 1 der britischen Charts sein wird. „Let’s give him the welcome he deserves“, heißt es auf den Social-Media-Accounts der Protestkampagne: „Wir machen das gerne, weil es ihn ärgern wird.“

Stand by…the chart begins at 00:01 on Friday and so do we

Buy a download & stream @GreenDay 'American Idiot' between Friday 6th to end of Thursday 12th July to make it the UK No.1 single on the very day Trump arrives in the UK (13th)

Please retweet this everywhere! #MAIGA pic.twitter.com/1WYCkgqOZa

— American Idiot For UK No.1 When Trump Visits (@TrumpIdiotNo1) July 4, 2018