Green Day kündigen weitere Konzerte in Europa an

Die Band will 2025 vier weitere Gigs in Europa spielen – und es sollen „bald“ noch mehr Termine folgen.

Erst im September bestätigten Green Day, dass sie als Headliner beim Hurricane und Southside Festival 2025 auftreten werden – nun kommen vier weitere Stopps in Europa hinzu. Zur Enttäuschung der Fans hierzulande ist Deutschland nicht mit dabei. Lediglich das österreichische Wien steht einigermaßen nahe auf der Tour-Route. Doch es besteht noch Hoffnung, denn das Pop-Punk-Trio möchte noch weitere internationale Termine ankündigen.

Wo werden Green Day spielen?

Auf X teilte die Band einen Post, in dem sie vermeldeten, dass sie am 15. Juni beim Firenze Rocks Open Air in Florenz, Italien, als Main Act auftreten, bevor sie ihre eigenen Shows in Wien (17. Juni), Luxemburg (30. Juni) und Amsterdam (2. Juli) spielen. „Wir haben gerade ein neues Festival in Italien für nächsten Sommer und einige Headline-Shows für euch in Städten hinzugefügt, in denen wir es letztes Mal nicht geschafft haben“, so die Gruppe in den sozialen Medien dazu.

Doch damit nicht alles: Der Social-Post gibt ebenfalls den Hinweis, dass die US-Rocker weitere internationale Gigs spielen werden. Die dazugehörigen Termine sollen schon demnächst folgen: „Wir haben noch ein paar internationale Termine, die bald bekanntgegeben werden“, so Green Day.

Der Vorverkauf startet am Freitag (25. Oktober) um 9 Uhr Ortszeit auf der Webseite der Band.

Hier geht’s zu dem Posting und den Dates:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Konzertansage sorgte für Rauswurf aus Radio-Rotation

Zuletzt wurde Green Days Musik von zwei Las-Vegas-Radiosendern aus der Rotation verbannt. Der Grund: Frontmann Billie Joe Armstrong hatte die Stadt während eines Konzerts Anfang September in San Franciscos Oracle Park als „Drecksloch“ bezeichnet, was ihm wohl einige übel genommen haben. Schließlich beschlossen der Sender KOMP 92.3 und Sin City die Tracks der Gruppe zu sperren: „Wir trennen uns komplett von Green Day“, kündigte letzterer Sender an.