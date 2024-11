Billie Joe Armstrong appelliert: „Geht wählen und stimmt für Harris“

Zusammen mit seiner Band Green Day zeigte der US-Sänger schon öfter klare Kante gegen Donald Trump.

Die US-Wahlen stehen an. Kurz vor knapp äußern sich immer mehr Künstler:innen für Kamala Harris, um so noch mal einen ordentlichen Push für die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu erzeugen. Nun schloss sich auch Billie Joe Armstrong von Green Day dem Harris-Support-Team an. Via Instagram teilte er dafür eine Anekdote von seinem Auftritt in einem Casino von Donald Trump …

Armstrong dekorierte Trump-Bilder mit Hitler-Bart

Am Abend des 4. Novembers appellierte der „American Idiot“-Sänger via Instagram an seine Fans, für Kamala Harris und Tim Walz zu stimmen. Zuvor teilte der Green-Day-Kopf auf der Plattform außerdem ein Video, in dem er mit dem britischen Musiker Elvis Costello zu sehen ist. Hier sieht man, wie sie eine akustische Version von Costellos Song „Alison“ in einem Trump-Casino in Atlantic City performen. Kurz darauf lud Armstrong seine dazu passende Rede hoch.

In dem Clip erzählt er: „Ich habe eine Sache bemerkt: Wir waren auf der Bühne, da waren all diese Wasserflaschen auf der Bühne und auf jeder einzelnen Flasche war das Bild von Donald Trump, wie alles in diesem Hotel. Und es war wie eine große Ode an Trump und seine beschissene Geschäftsmannpersönlichkeit.“ Der Frontmann sei daraufhin mit einem Filzstift zu jenen Wasserflaschen gegangen und habe „auf jede einzelne einen Hitler-Schnurrbart gezeichnet“.

„Trump muss weg“

Mit dieser Story schien Armstrong seinen Appell untermauern zu wollen. Er selbst habe mit seiner Frau bereits für Harris und Walz gestimmt. Er fügte hinzu: „Ich denke, es gibt wahrscheinlich eine Menge Dinge, mit denen die Leute nicht einverstanden sind, aber in einer Sache sind wir uns einig: Trump muss weg und wir müssen das Blatt wenden. Also geht alle wählen und stimmt für Harris. […] Geht raus und wählt Blau.“ Das sei wichtig, um „den Trumpismus ein für alle Mal zu stoppen“.

Dass der Künstler kein Trump-Fan ist, machte er schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder deutlich. Medienberichten zufolge nahm er wohl während eines Konzerts am 29. Juli eine Trump-Maske eines Fans aus der ersten Reihe entgegen, welcher diese auf die Bühne geworfen hatte. Auf der Stirn der Maske stand das Wort „Idiot“. Beim Song „American Idiot“ hielt er das Geschenk dann anprangert hoch. Für diese Aktion gab es von Trump-Anhänger:innen im Netz Kritik – vor allem wegen des zeitlichen Bezugs zum Attentat am 13. Juli mit einem Schuss auf Trump. Auf der Plattform X kommentierte einer: „Nur zwei Wochen nachdem er in den Kopf geschossen wurde. Diese Leute sind krank.“

Viele Stars wollen für Harris stimmen

Armstrong ist nicht der einzige Artist, der sich für Harris’ Seite stark macht. So supporten auch unter anderem Lady Gaga, Katy Perry, Bruce Springsteen, Beyoncé, Jennifer Lopez und Ricky Martin die Demokratin bei ihrem Wahlkampf.