And The Golden Choir kündigt neues Album mit Video zu „How To Conquer A Land“ an

Tobias Siebert ist ein umtriebiger Mann. Erst neulich veröffentlichte er mit NOVEMBER das erste Live-Album seines Post-Punk-Projekts Klez.e, nun kündigt er das neue Album als And The Golden Choir an.

Auch interessant And The Golden Choir Another Half Life Das Debüt ANOTHER HALF LIFE rettete mit seinem Indie-Gospel und seiner variationsreichen Instrumentierung aus Waldzither, Harmonium und Harfe reihenweise Personen durch den Winter, so auch ME-Redakteur Stephan Rehm, der dem Album in seiner Besprechung fünf Sterne gab.

Drei Jahre nach diesem Erfolg kehrt Siebert mit BREAKING WITH HABITS zurück zu And The Golden Choir. Die neue Platte, die am 2. Februar 2018 erscheint, trumpft mit dem bereits bekannten orchestralen Klang auf, ohne dabei den Pop aus den Augen zu verlieren.

So klingt auch die Vorab-Single „How To Conquer A Land“ voll und ganz nach And The Golden Choir, fügt dem Gesamtkunstwerk jedoch neue Facetten hinzu. Auch das Video knüpft mit seiner herbstlichen Landschaft, durch die Corinna Harfouch und Sebastian Hülk stapfen, an die Atmosphäre der Musik an.

