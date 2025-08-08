Videopremiere: „Ich komm gleich nach“ von Die Höchste Eisenbahn
Die Band aus Berlin veröffentlicht ihre neue Single inklusive Stop-Motion-Musikvideo.
Die Höchste Eisenbahn veröffentlicht am heutigen Freitag (8. August) ihren neuen Track „Ich komm gleich nach“. Der Song ist einer der Single-Auskopplungen ihres im September erscheinenden Albums WENN WIR UNS WIEDER SEHEN SCHREIEN WIR UNS WIEDER AN. Mit im Gepäck: ein Musikvideo zum neuen Song.
Hier geht’s zur Videopremiere von Die Höchste Eisenbahn
„Ich weiß, wie du’s hasst, wie ich mit deiner Zeit umgeh“ singt die vierköpfige Formation aus Berlin im Track, in dem sich alles um das Thema Zeit und vor allem um Entschleunigung dreht. Das Musikvideo zu „Ich komm gleich nach“ von Die Höchste Eisenbahn begleitet eine künstlerisch geformte Figur und zwei kleine Schnecken im Stop-Motion-Stil auf ihrem Weg durch die Welt. Seht hier das Video:
Zusammentreffen nach mehreren Jahren
Die vier Bandmitglieder Max Schröder, Francesco Wilking, Moritz Krämer und Felix Weigt hatten in den vergangenen Jahren primär getrennt voneinander gearbeitet. Während einer mit Olli Schulz musikalisch aktiv war, war ein anderer mit der Crucchi Gang unterwegs. Auch Regie-Arbeiten und ein Jazz-Podcast standen auf dem Programm der einzelnen Mitglieder.
Im März dieses Jahres führte es die Jungs dann wieder zum gemeinsamen Projekt mit Die Höchste Eisenbahn. Damals veröffentlichten sie mit „Bürotage“ die erste Single des neuen Albums. WENN WIR UNS WIEDER SEHEN SCHREIEN WIR UNS WIEDER AN erscheint am 12. September 2025.
Die Höchste Eisenbahn auf Tour
Im Oktober gehen Die Höchste Eisenbahn außerdem auf große „Ich komm gleich nach“-Tour mit Stops in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Ihre Tourdaten – präsentiert von Musikexpress
02.10.2025 Leipzig, Täubchenthal
03.10.2025 Dresden, Tante Ju
04.10.2025 AT-Wien, Flucc
06.10.2025 München, Technikum
07.10.2025 Freiburg, Jazzhaus
08.10.2025 CH-Zürich, Exil
10.10.2025 Erlangen, E-Werk
11.10.2025 Jena, Kassablanca
21.11.2025 Heidelberg, Karlstorbahnhof
22.11.2025 Karlsruhe, Tollhaus
24.11.2025 Stuttgart, Im Wizemann
25.11.2025 Wiesbaden, Schlachthof
27.11.2025 Hamburg, Große Freiheit 36
28.11.2025 Rostock, Peter-Weiß-Haus
29.11.2025 Magdeburg, Moritzhof
01.12.2025 Köln, Gloria
02.12.2025 Essen, Zeche Carl
03.12.2025 Bremen, Lagerhaus
04.12.2025 Hannover, Faust
05.12.2025 Münster, Sputnikhalle
19.12.2025 Berlin, Huxleys