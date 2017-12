ME präsentiert: And The Golden Choir im März mit Band und neuem Album auf Tour

Vergangene Woche kündigte Tobias Siebert das zweite Album als And The Golden Choir an: BREAKING WITH HABITS erscheint am 2. Februar, einen Monat später geht es mit den neuen Liedern auf Tour – präsentiert vom Musikexpress.

Siebert und seine Band stehen vor der Aufgabe die ausladend instrumentierten Stücke des ANOTHER HALF LIFE-Nachfolgers auch live auf die Bühne zu bekommen. Neben dem analogen Instrumentenpark, der von Bongotrommeln bis zum Piano reicht, wollen auch digitale Gimmicks wie Drumcomputer und Samples für den Konzertalltag arrangiert werden. Eines ist jedoch bereits sicher: And The Golden Choir wird auch auf dieser Tour atmosphärische Auftritte hinlegen, deren Erinnerungen bleiben werden, wie die Bilder, die die Musik erschafft.

Wann genau And The Golden Choir auch in Eurer Nähe spielt, seht Ihr hier im Überblick:

10.03.18 Magdeburg, Moritzhof

11.03.18 Leipzig, UT Connewitz

12.03.18 Hannover, Lux

13.03.18 Dresden, Societaetsheater

14.03.18 Hamburg, Nochtspeicher

15.03.18 Berlin, Lido

17.03.18 München, Milla

18.03.18 Heidelberg, Halle 02

19.03.18 Köln, Stadtgarten

20.03.18 Frankfurt, Brotfabrik

Tickets sind ab Mittwoch, dem 13. Dezember, um 10 Uhr ab 12 Euro, zuzüglich aller Gebühren, erhältlich.