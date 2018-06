Anfahrt, Wetter, Sicherheit: Alle Infos zu Beatsteaks und Tocotronic in der Waldbühne Berlin

Am Samstag, 9. Juni, spielen die Beatsteaks im Rahmen ihrer „Yours“-Tour in der Waldbühne Berlin. Tickets für die Arena in Berlin-Charlottenburg gibt es leider keine mehr. Fans versuchen über Facebook-Gruppen oder -Veranstaltungen Tickets zu verkaufen, aber dabei ist natürlich Vorsicht geboten. Tickets kosteten um die 40 Euro. Man sollte in der Regel nie mehr zahlen, als auf der Karte angegeben.

Die Beatsteaks spielen am 25. August 2018 ein obligatorisches Konzert in der Wuhlheide Berlin. Auch das ist inzwischen ausverkauft. Im Beatsteaks-Shop sind derzeit nur Karten für das Konzert in Dresden am 22. August 2018 zu haben.

Früh kommen lohnt sich am Samstag. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr mit Tocotronic als Vorband.

Wie komme ich zur Waldbühne?

Die offizielle Adresse lautet Waldbühne Berlin „im Olympiapark, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin“. In der Nähe der Location gibt es nur begrenzt Parkmöglichkeiten, daher wird auf der Homepage der Waldbühne empfohlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen:

Mit der S-Bahn kommt Ihr mit den Linien S3 oder S9 zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

Die U-Bahn-Linie U2 fährt bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 20 Minuten bis zur Waldbühne.

Die Buslinien M49 und 218 fahren bis zur Haltestelle Ragniter Allee bzw. zum Scholzplatz. Von dort ist es ein Fußweg von ca. 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, kann auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz P07 parken. In Ausnahmefällen sind auch der Parkplatz P04 und P05 geöffnet. Auf dem Parkplatz P08 (direkt beim Glockenturm) stehen behindertengerechte Parkplätze zur Verfügung.

Wie wird das Wetter am 9.Juni?

Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es am Samstag sonnig und trocken, aber leicht bewölkt. Tagsüber werden Höchsttemperaturen von 31° Grad erreicht. Die Regenwahrscheinlichkeit ist aber äußerst gering.

Die Sicherheit vor Ort

Besucher dürfen nur Taschen und Rucksäcke mitnehmen, die die Größe eines DINA4-Formats (21,0 cm x 29,7 cm) nicht überschreiten. Größere Taschen können für zwei Euro an Abgabe-Stationen gelagert werden. Außerdem sind ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter im Tetra Pak oder in einer Plastikflasche sowie Decken und Sitzkissen erlaubt.

Nicht erlaubt sind hingegen: sperrige Gegenstände wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks, außerdem Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten. Die Ausnahme hierbei ist natürlich das Mobiltelefon.