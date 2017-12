Angel Olsen covert „Five Years” von David Bowie

Bei ihrem Konzert am vergangenen Mittwoch in Charlottesville spielte Angel Olsen ein Cover von David Bowies Klassiker „Five Years“ aus dem Jahr 1972. Schaut Euch dazu das Beweisvideo weiter unten an.

Ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres dritten Albums MY WOMAN veröffentlichte Angel Olsen Anfang des Monats eine Sammlung von unveröffentlichtem Material und Raritäten unter dem Namen „Phases”, die seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP 2010 STRANGE entstanden sind.

Auf Instagram schrieb Angel Olsen über „Phases“, dass es sich für sie anfühle wie ein „Tagebuch, das man geklaut und massenhaft vervielfältigt hätte„.

⚡️Angel Olsen covering Bowie ⚡️ Ein Beitrag geteilt von EAC (@davidbyrnesgf) am 28. Nov 2017 um 22:11 Uhr