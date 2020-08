K-Pop, Nura, Helge Schneider und Knorr – Was will uns die neue Popwoche damit sagen?

LOGBUCH: KALENDERWOCHE 35/2020

Beim Interview für die Print-Ausgabe des Musikexpress verlässt Helge Schneider kurz seinen Gartenstuhl, holt Kaffee. Das Gespräch findet statt hinterm Haus, am Rande von Mülheim und fast direkt schon in der Ruhr statt. Den freigewordenen Stuhl besetzt schnell Schneiders zehnjähriger Sohn Charly. Als Vater zurückkehrt, setzt er sich kurzerhand auf das Kind, als habe er es nicht gesehen. Eine lustige Situation, meine Begleitung macht ein Foto davon. Natürlich nicht ohne danach zu versichern, es selbstverständlich nicht einfach zu veröffentlichen. Helge Schneider allerdings winkt ab, sein Sohn würde jetzt auch live mal bei ihm Schlagzeug spielen – und wäre damit ohnehin nicht mehr anonym, sondern Teil der offiziellen Besetzung. Und tatsächlich… Ein paar Wochen später steht der mit Abstand größte Corona-Gig von Vater (knapp 1.000 Menschen im Kölner Tanzbrunnen) zur diese Woche erscheinenden Platte „Mama“ (Roof Music) an – doch wer heimst den größten Szenenapplaus ein? Unser Charly, dem Helge Schneider zusätzlich den Namen „The Flash“ verpasst und der genauso kongenial wie unorthodox Schneider und dessen Gitarristen am Schlagzeug begleitet. Kindheit mal anders – aber es passt natürlich zur Familie.

GEDICHT DER WOCHE: KNORR TRENNT SICH VON „ZIGEUNER-SOßE“

Nur er, der „herrlich unkorrekte“ Galgenhumor,

hilft aufrechten Sprachwahrern noch in der Causa Knorr

Also heißt das ab jetzt „Gesindel-Soße“, oder was?

Boah, nicht aufregen, Snowflakes, versteht halt mal Spaß!

Adieu „Zigeunersoße“, mit dir versiegt der letzte Sinn

Ohne die „Mohrenkopfstraße“ weiß ich nicht, wo ich bin

Und verschwindet‘s heil’ge „N-Wort“, so geh bald auch ich!

Ey, nicht lustig, wenn ihr fragt: „Ja, wann denn endlich?“

BUCH DER WOCHE: NURA

„Weißt du, was ich meine?“ (Ullstein) heißt das Buch von Nura Habib Omer, und falls das nicht der Fall sein sollte, also das mit dem Wissen, gibt der Untertitel wenig subtil die Richtung vor: „Vom Asylheim in die Charts“. Doch falsch ist es ja nicht. Nura tritt heute als Solo-Künstlerin in Erscheinung, begonnen hat ihre musikalische Karriere bei The Toten Crackhuren im Kofferraum und später war sie Teil des Duos SXTN. Ihre Lebensgeschichte beginnt als Tochter einer eritreischen Mutter in Kuweit, der Golfkrieg zwischen Saddam Husseins Irak und Kuweit macht die Familie zu Flüchtlingen, sie kommen nach Deutschland.