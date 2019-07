Angel Olsen kündigt neues Album an und veröffentlicht Single „All Mirrors“

Angel Olsen hat ihr viertes Studioalbum ALL MIRRORS angekündigt. Die neue Platte soll am 4. Oktober 2019 erscheinen. Zeitgleich mit der Bekanntmachung des neuen Albums veröffentlichte sie zudem ihre erste neue Single, die wie das Album heißt, mitsamt Video.

Das aktuelle Album der aus Missouri stammenden Sängerin MY WOMAN erschien im September 2016.

Angel Olsen selbst sagt über den Song und das Video:

„In every way–from the making of it, to the words, to how I feel moving forward, this record is about owning up to your darkest side, finding the capacity for new love and trusting change even when you feel like a stranger.“