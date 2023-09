„Angry“: Hier das neue Video der Rolling Stones sehen!

Seht hier „Angry“, das Video zur ersten Single-Auskopplung aus dem Rolling-Stones-Album „Hackney Diamonds“

Die Rolling Stones haben am Mittwoch (06. September 2023) auf einer Pressekonferenz in London Details zu ihrem neuen Album „Hackney Diamonds“ verraten, das am 20. Oktober erscheint. Dazu stellten sie das Video ihrer Vorabsingle „Angry“ vor.

Die Hauptrolle im Clip spielt Sydney Sweeney („The White Lotus“, „Euphoria“, „The Handmaid’s Tale“), Regie führte Francois Rousselet, der auch schon für das Video zu „Ride ‚Em On Down“ vom 2016er-Album „Blue & Lonesome“ zuständig war.

In dem Video fährt Sweeney mit der Limousine durch die Straßen von Los Angeles, vorbei an Billboards, auf denen Live-Videos von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood abgespielt werden. Sweeney räkelt sich dazu auf dem Rcksitz des Cabrios.

The Rolling Stones – „Angry“: