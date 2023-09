Rolling Stones stellen HACKNEY DIAMONDS im Livestream mit Jimmy Fallon vor

Die Rolling Stones wollen ihr erstes Studioalbum seit fast 20 Jahren am Mittwoch (06.09.) im Livestream vorstellen.

Für Fans der Rolling Stones hat das lange Warten auf neue Musik schon bald ein Ende: HACKNEY DIAMONDS wird ihr erstes Studioalbum seit A BIGGER BANG aus dem Jahr 2005 heißen und es wird am Mittwoch (06.09.) bei einem exklusiven YouTube-Livestream weltweit vorgestellt. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood werden hierfür mit Jimmy Fallon im Londoner Stadtteil Hackney auf der Bühne stehen. Der Ort soll laut offizieller Pressemitteilung der Band „im Mittelpunkt“ des neuen Albums stehen. Geplant ist, über die neue Musik und die neue Ära der Rolling Stones zu plaudern.

Rolling Stones: Wann und wo findet der Livestream statt?

Der Livestream wird hierzulande am 06.09.2023 um 15:30 Uhr starten. Das Event wird weltweit kostenlos via YouTube zu sehen sein – schon jetzt gibt es auf der Seite des Livestreams eine Ankündigung mit Jimmy Fallon zu sehen, mit der die Vorfreude auf das neue Album noch gesteigert wird.

Der Ankündigung waren bereits mehrere Teaser in den sozialen Medien vorausgegangen. Zudem gab es bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Song „Don’t Get Angry With Me“.

Auch die letzten Aufnahmen von Charlie Watts wurden für „Hackney Diamonds“ genutzt

Keith Richards hatte dem US-amerikanischen Rolling Stone vergangenes Jahr verraten, dass das kommende Projekt der Band auch die letzten Aufnahmen ihres langjährigen Schlagzeugers Charlie Watts enthalten würde. Dieser war 2021 verstorben. Steve Jordan, der Watts live ersetzt hat, wird wohl auch auf dem neuen Album zu hören sein. An HACKNEY DIAMONDS könnte außerdem Paul McCartney mitgearbeitet haben.

In der britischen Tageszeitung „Hackney Gazette“ war unlängst eine Anzeige für ein Unternehmen mit dem Namen „Hackney Diamonds“ erschienen – im Text versteckten sich etliche Anspielungen auf Stones-Hits, die Fans auf die richtige Fährte bringen sollten: „Our friendly staff promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.“ Außerdem zu lesen: „Eröffnung September 2023“ – damit lag bereits nahe, dass die Veröffentlichung des neuen Albums unmittelbar bevorsteht.