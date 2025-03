AnNa R. von Rosenstolz: Fragen zur Todesursache

AnNa R., die Stimme der Band Rosenstolz, ist im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Die traurige Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben.

„Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ‚König:in‘ schockiert und verwirrt uns zutiefst.“

Ihr letztes Konzert absolvierte AnNa R. am 20. März vergangenen Jahres in Berlin. Sie trat im Metropol Theater in Bremen auf.

AnNa R ist unerwartet gestorben. Darauf deutet auch ihre Tournee-Planung hin. Ab Oktober wollte sie auf „Mut zur Liebe“-Tournee gehen. 22 Termine. Tourneestart am 16. Oktober in Halle. Abschluss am 23. November in der Berliner Columbiahalle. Worauf ihr Ex-Rosentstolz-Kollege Peter Plate in seinem Instagram-Nachruf auch hinwies: AnNa R sollte Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz werden.

AnNa R.: Die Stimme von Rosenstolz

AnNa R., bürgerlich Andrea Neuenhofen (geborene Rosenbaum), prägte über 21 Jahre die deutsche Popszene. Zusammen mit Peter Plate gründete sie 1991 die Band Rosenstolz, die mit Hits wie „Liebe ist alles“, „Auch im Regen“, Ich bin ich (Wir sind wir)“, „Gib mir Sonne“ in den Charts landeten. Das Projekt löste sich 2012 auf.

Karriere nach Rosenstolz: Gleis 8 und Silly

Nach dem Ende von Rosenstolz blieb AnNa R. weiterhin aktiv. 2013 kehrte sie mit der Band Gleis 8 auf die Bühne zurück. Später, von 2019 bis 2022, übernahm sie die Rolle der Sängerin bei Silly.

AnNa R. und Peter Plate: Ein Erfolgs-Duo der deutschen Musikszene

Der enge musikalische Partner von AnNa R., Peter Plate, stammt aus dem Harz und war über Jahrzehnte ein fester Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens.

Künstlername: Warum „AnNa R.“?

Die Schreibweise ihres Namens als „AnNa R.“ war keine tiefgründige Entscheidung. Sondern eine ästhetische. 1992 entschied sich die Sängerin bewusst für diese Form, weil sie sie schlichtweg schöner fand.

Abschied auf Instagram:

„AnNa R. ist tot“, heißt es auf ihrer Instagram-Seite. „Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und „König:in“ schockiert und verwirrt uns zutiefst. Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als „Pop-Maus“. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne & Frank“

Todesursache: Woran starb AnNa R?

Die Todesursache ist noch nicht bekannt gegeben worden. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.