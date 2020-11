Anne Hathaway entschuldigt sich für ihre Rolle in „The Witches“

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Am 29. Oktober erschien die Fantasy-Komödie „The Witches“ (auf Deutsch: „Hexen hexen“), in der die US-amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway eine dreifingrige Hexe spielt. Doch nicht alle freuten sich über den neuen Streifen. Ganz im Gegenteil: Immer mehr Aktivist*innen und Menschen mit Behinderungen warfen der Produktionsfirma Warner Bros. vor, Gließmaßenunterschiede mit negativen Charakterzügen in Verbindung zu bringen. Dies könne unter anderem zur Folge haben, dass gerade junge Zuschauer*inne auf tatsächlich körperlich beeinträchtigte Menschen mit Vorsicht oder sogar Angst reagierten. Nun meldete sich Hathaway mit einem Statement zu Wort.

In einem Instagram-Post schrieb die 37-Jährige: „Als jemand, der wirklich an Inklusivität glaubt und Grausamkeit verabscheut, schulde ich euch allen eine Entschuldigung für die verursachten Schmerzen. Es tut mir leid. Ich habe die Gliedmaßenunterschiede nicht mit der Hexe in Verbindung gebracht, als mir das Aussehen des Charakters gezeigt wurde. Ich kann euch versichern, dass dies niemals passiert wäre, wenn ich es getan hätte.“ Im gleichen Zuge verkündete die Schauspielerin, dass sie sich mit dem „Lucky Fin Project“ zusammengetan habe. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Kinder und Erwachsene ein, die mit Symbrachydaktylie oder anderen Unterschieden ihrer Gliedmaßen geboren wurden.

The Witches – Official Trailer auf YouTube ansehen

Anne Hathaways Entschuldigung erschien nur zwei Tage, nachdem sich auch die Produktionsfirma des „Warner Bros.“ zu der zunehmenden Kritik geäußert hatte. Das Unternehmen sei demnach „zutiefst traurig“, dass der Film so viele Menschen verletzt habe und beteuerte, dass es nie seine Absicht gewesen sei, „Zuschauern das Gefühl zu geben, dass der fantastische, nicht-menschliche Charakter sie repräsentieren solle.“