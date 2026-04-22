Sydney Sweeney aus „Der Teufel trägt Prada 2“ rausgeschnitten?

Set-Fotos nährten die Gerüchte – doch im Final Cut fehlt Sydney Sweeney. Drehbuchautorin McKenna verrät, was hinter den Spekulationen steckt.

Wurde Sydney Sweeney aus dem zweiten Teil von „Der Teufel trägt Prada“ wieder entfernt? Während der Dreharbeiten zum Sequel des Kultfilms gingen einige Fotos online. Auf diesen war eine Person in einem Hoodie zu sehen, die angeblich Sydney Sweeney sein sollte.

Daraufhin fragten sich viele, ob die Schauspielerin eine Rolle im zweiten Teil innehaben sollte. Im neuen Film gibt es nämlich einige neue Darsteller:innen – unter anderem Justin Theroux, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak und Lady Gaga.

Was sagt die Drehbuchautorin?

In einem Interview von „ScreenRant“ mit Aline Brosh McKenna, der Drehbuchautorin des Films, wurde diese gefragt, ob Sweeney wirklich am Set war. McKenna sagte lediglich: „Es gab jede Menge Fotos vom Set, auf denen verschiedene Leute zu sehen waren. Und dann gab es diese Memes, in denen es hieß: ‘Der-und-der ist im Film. Der-und-der ist im Film.’ Es wurde zu einem Running Gag, wen die Leute am Set gesehen hatten und wer im Film mitspielte. Das war einer der ersten Anzeichen dafür, dass wir das Interesse der Leute geweckt hatten, denn es gab ständig … Es war so: Zuerst haben die Leute wirklich spekuliert, und dann haben sie einfach nur herumgealbert.“

Im Final Cut des Films ist Sydney Sweeney jedenfalls nicht zu sehen, das bestätigt auch McKenna. Ob sie bei den Dreharbeiten dabei war und nur nicht hineingeschnitten wurde, bleibt unklar. In einem früheren Interview sagte Sweeney auf die Frage, ob sie in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen sein werde, jedoch auch: „Ich weiß nicht, worüber ihr redet.“

Allerdings schleißen Aline Brosh McKennas Aussagen nicht vollständig aus, dass Sweeney in einer früheren Version des Films zu sehen sein sollte.

Mögliche Rolle und Gründe für den Schnitt

Laut „Entertainment Weekly“ wurde zuvor verbreitet, dass Sydney Sweeney eine Kundin von Emily Blunts Charakter Emily Charlton spielen sollte. Ob dies tatsächlich so geplant war, ist unsicher.

Warum die Schauspielerin aus dem Sequel gestrichen wurde, ist ebenfalls unklar. Angeblich sollte es aufgrund eine kreativen Entscheidung geschehen sein. Möglicherweise spielten aber auch ihre politischen Überzeugungen eine Rolle: Sweeney hat sich in den letzten Jahren als große Trump-Anhängerin geoutet und war zudem mit einer rassistisch konnotierten Jeans-Werbung negativ aufgefallen. Der Cast von „Der Teufel trägt Prada 2“ hingegen hatte sich schon mehrfach gegen die Trump-Regierung ausgesprochen. So kritisierte Meryl Streep den Präsidenten bereits in seiner ersten Amtszeit 2017 öffentlich.

Sweeney ist 2025 dennoch viel auf der Leinwand zu sehen

Der Film wird am 30. April 2026 in den Kinos anlaufen. Sweeney wird darin nicht zu sehen sein. Dafür hat sie in diesem Jahr bereits viele andere Leinwandauftritte. Unter anderem ist sie wieder als Cassie in HBOs „Euphoria“ zu sehen – seit dem 13. April erscheint wöchentlich eine neue Folge der dritten Staffel. Außerdem wird sie auch im zweiten Teil von „The Housemaid“ erscheinen.