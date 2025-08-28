„Der Teufel trägt Prada 2“: Anne Hathaway stolpert am Set & sorgt für Lacher

Bei den Dreharbeiten des Kultfilm-Sequels schafft Anne Hathaway einen typischen Andy-Sachs-Moment und stolpert über New Yorker Stufen.

Der Kultfilm „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 bekommt 2026 eine Fortsetzung. Während der Dreharbeiten in New York sorgte Hauptdarstellerin Anne Hathaway, die darin als Andrea „Andy“ Sachs zu sehen sein wird, für Aufsehen – Fans feiern Hathaways Humor während des Stolper-Moments am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“. Hier mehr dazu.

Anne Hathaway stolpert in High Heels am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“

Seit Juli 2025 wird das Sequel zum 2000er-Jahre-Kultfilm in New York gedreht. Nun erreichen erste Behind-the-Scenes-Aufnahmen die Öffentlichkeit. Anne Hathaway verlässt als schick gekleidete Andy Sachs in High Heels eine Wohnung in Brooklyn, vermutlich auf dem Weg in die Redaktion ihrer eigenen Zeitschrift. Doch sie rutscht auf den New-Yorker-Hausstufen ab, ihre Beine falten sich unter ihr zusammen und sie fällt auf ihren Hintern — und zermatscht dabei das kleine Törtchen, das sie in ihrer linken Hand hielt.

Doch Hathaway hat ihre komödiantische Ader in den letzten 20 Jahren nicht verloren: Sie springt sofort wieder auf, macht eine galante Pose und ruft „Sie ist okay!“ Die Film-Crew eilt ihr zu Hilfe, doch der Schauspielerin geht es gut. Nachdem das zermatschte Gebäck von ihrer Handfläche gewischt wurde, ging es auch direkt weiter mit dem zweiten Take der Szene.

Video zeigt Anne Hathaways Stolper-Moment in New York:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Der Teufel trägt Prada 2“ bringt Kult-Stars zurück auf die Leinwand

„Der Teufel trägt Prada“ basiert auf einem Roman von Lauren Weisberger, die 2013 die Fortsetzung „Rache trägt Prada“ schrieb. Der Film schaffte es damals, die Modebranche zu feiern und sie gleichzeitig zu verspotten. Im Laufe der Jahre entwickelte der Film eine Kult-Anhängerschaft und wurde kürzlich sogar als Bühnenmusical adaptiert.

Lange hoffte man hinter vorgehaltener Hand auf einen zweiten Teil des Modeklassikers. Anfang Juli postete Anne Hathaway ein Bild auf ihrem Instagram-Kanal, das sie mit der Unterschrift „Andy Sachs 2025 #dwp2“ zierte — seither sind Fans des Films ganz aus dem Häuschen.

Anne Hathaway verrät auf Instagram erste Hinweise zu „Der Teufel trägt Prada 2“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Handlung und Besetzung von „Der Teufel trägt Prada 2“: Was Fans jetzt wissen müssen

Im zweiten Buch wird Andy Sachs gerade 30. Sie steht kurz vor ihrer Hochzeit und ist selbst eine erfolgreiche Zeitschriftenredakteurin, die eng mit ihrer ehemaligen „Runway“-Mitstreiterin Emily zusammenarbeitet – bevor Miranda wieder in ihr Leben tritt.

Der Roman von Weisberger bildet die Grundlage für die Fortsetzung des Films. Doch laut der Hollywood-Fachzeitschrift „Variety“ wird es auch einige neue Story-Elemente geben. Rollen, wie der verhasste Freund von Andy Sachs, gespielt von Adrian Grenier, oder die ihrer nicht-so-unterstützenden Freund:innen, wurden gestrichen. Stattdessen wird etwa der britische Schauspieler Kenneth Branagh als Mirandas Ehemann auf der Leinwand zu sehen sein. Ebenso mit dabei: „Bridgerton“-Star Simone Ashley, Sydney Sweeney, Lucy Liu und „The Office“-Schauspieler B.J. Novak. Mit Stanley Tucci als Nigel können sich Fans darauf einstellen, dass das Dream Team aus der „Runway“-Chefin und ihrer rechten Hand auch im zweiten Teil weiter bestehen wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der zweite Teil von „Der Teufel trägt Prada“ mit Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci und Emily Blunt startet im Mai 2026 in den USA. Ein deutscher Kinostart wird noch erwartet. So oder so: Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit der sympathischen Modejournalistin Andy und ihrer berüchtigten Nemesis Miranda freuen.