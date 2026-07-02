AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt

AnnenMayKantereit spielen am 3. Juli in der Frankfurter Festhalle – hier alle Infos zu Zeiten, Setlist, Anfahrt und Tickets für das Konzert.

Wer an AnnenMayKantereit denkt, hat wohl als erstes Henning Mays Bariton-Stimme im Ohr. Die Band aus Köln tourt derzeit durch ganz Deutschland und Luxemburg und macht zudem Halt in der Schweiz und in Österreich. Ihre ersten zwei Tourstopps sind in Nürnberg und Luxemburg. Am 3. Juli gastieren sie für ihr drittes Konzert in Frankfurt am Main. Alle Infos zu Zeiten, Setlist und Anfahrt in Frankfurt gibt es hier im Artikel.

Zeiten

In der Frankfurter Festhalle beginnt der Einlass um 18 Uhr. Der Support-Act Döll spielt von 20 bis 20:30 Uhr. AnnenMayKantereit treten laut Informationen der Festhalle von 21 bis 23 Uhr auf.

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Tickets

Das Konzert in Frankfurt am Main ist komplett ausverkauft. Vereinzelte verifizierte Resale-Angebote gibt es derzeit auf FanSale für rund 84 Euro.

Anfahrt

Die Festhalle der Messe Frankfurt empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bahnstation „Festhalle/Messe“ liegt direkt am Veranstaltungsort und wird von den S-Bahnlinien 16 und 17 angefahren. Außerdem hält hier die U4. Für das Konzert sollten die Eingänge Festhalle Süd und Brüsseler Straße genutzt werden. Die Nutzung des ÖPNV im Rhein-Main-Verkehrsverbund ist im Konzertticket inklusive – dies gilt ab 5 Stunden vor Konzertbeginn bis Betriebsschluss.

Auch zu Fuß ist die Halle einfach vom Hauptbahnhof zu erreichen: In nur 10 Minuten gelangt man von der Düsseldorfer Straße über den Platz der Republik und die Friedrich-Ebert-Anlage zur Veranstaltung.

Für die Autoanfahrt stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung: Das Parkhaus Messeturm ist nicht barrierefrei, dennoch bieten sich außerdem das Congress Center Messe Frankfurt, das Westend Gate, das Hotel Mövenpick sowie das Skyline Plaza als weitere Parkmöglichkeiten an. Im Messeturm und im Congress Center gibt es am Kassenautomaten pauschale Konzerttarife, die 15 Euro kosten.

Setlist

Auf ihrer Tour haben die Kölner eine Handvoll neuer Songs und viele alte Geliebte dabei.

Wenn sich AnnenMayKantereit an die Setlist ihres Tourauftakts am 1. Juli in Nürnberg halten, wird das musikalische Programm folgendermaßen aussehen:

Marie

Nur wegen dir

Wohin Du gehst

Lass es kreisen

Vielleicht Vielleicht

Neuer Song

Neuer Song

Pocahontas

Oft gefragt

Ozean

Als ich ein Kind war

Neuer Song

Du bist anders

21, 22, 23

Jenny Jenny

Valerie (Cover)

3 Tage am Meer

Ich geh heut nicht mehr tanzen

Zugabe:

Barfuß am Klavier

Tommi

Neuer Song

Ausgehen