Nina Chuba live in Köln: Tickets, Anfahrt, Support und Zeiten

Nina Chuba spielt am 25. Juni am Fühlinger See in Köln. Das Konzert ist ausverkauft – Tickets gibt es noch bei FanSale. Alle Infos zu Anfahrt, ÖPNV und Support Act.

Nina Chuba wurde vom Preis für Popkultur für ihre außergewöhnlichen Live-Shows ausgezeichnet. Den Preis konnte sie jedoch nicht persönlich entgegennehmen – weil sie bereits für die nächsten Live-Auftritte probt. Wer ihre Award-trächtigen Performances erleben möchte, kann das diesen Sommer bei zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen im Rahmen ihrer „Großen Nina Chuba Sommertour“ tun. Am 25. Juni spielt Chuba am Fühlinger See in Köln. Hier gibt es alle Infos zu Anfahrt, Tickets und wer Support spielt.

Tickets

Das Konzert in Köln ist bereits restlos ausverkauft. Auf FanSale, der offiziellen Resale-Plattform von Eventim, gibt es jedoch noch Karten im Fan-zu-Fan-Verkauf – teils zu fairen Preisen, die dem Originalpreis entsprechen oder sogar darunter liegen. Die günstigsten Tickets starten ab 57,50 Euro.

Anfahrt

Anlässlich des Konzerts rechnet die Stadt Köln mit erhöhtem Verkehrsaufkommen: Zwischen 16 und 20 Uhr sowie zwischen 22 und 22:30 Uhr kann es rund um den Fühlinger See zu Verkehrsbehinderungen kommen. Rund um die Veranstaltungslocation stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung, die Stellplätze sind jedoch stark begrenzt. Daher wird auch die Anreise per ÖPNV empfohlen. Sobald die Parkplätze P2 und P8 gefüllt sind, wird die Durchfahrt Oranjehofstraße gesperrt. Danach sind lediglich die Parkplätze P4 und P5 erreichbar.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe kündigten verstärkte Busverbindungen zum Fühlinger See an: Zwischen der Veranstaltung und der S-Bahn-Haltestelle Chorweiler fahren zwischen 13 und 17 Uhr Shuttlebusse. Nach Ende des Konzerts, zwischen 22 und 2 Uhr, befördern diese Busse die Konzertbesucher:innen zurück.

Zudem sind die Buslinien 120, 121 und 122 betroffen: Auf diesen Strecken werden größere Gelenkbusse eingesetzt, um möglichst viele Fahrgäste zu befördern. Die Busse fahren im normalen Betriebstakt.

Eine gute Nachricht für alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: Die Eintrittskarte für Nina Chuba gilt gleichzeitig als 2.-Klasse-Ticket im Gebiet des VRS.

Support-Act und Zeiten

Als Support Act bringt Nina Chuba Kayla Shyx mit nach Köln. Laut Pressemitteilung der KVB startet der Einlass um 16:30 Uhr. Offizieller Veranstaltungsbeginn auf ist laut Eventim 19 Uhr. Das Ende ist auf circa 22 Uhr angesetzt.

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Da das Konzert am Fühlinger See Nina Chubas Open-Air-Saison 2026 eröffnet, können Fans sich auf eine neue Show mit frischer Setlist und vielen Überraschungen freuen. Die letzten Nina-Chuba-Konzerte fanden im November 2025 statt.