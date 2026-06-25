Nina Chuba beim Kessel Festival in Stuttgart: Tickets, Zeiten & Setlist

Nina Chuba spielt am 26. Juni auf dem Kessel Festival in Stuttgart. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt und was von der Setlist zu erwarten ist.

Nina Chuba bringt am 26. Juni das Stuttgarter Kessel Festival zum Kochen – bei der Hitzewelle wortwörtlich. Die Sängerin, die mit ihrem Hit „Wildberry Lillet“ Deutschland 2023 einen kollektiven Ohrwurm verpasste, ist seitdem von den großen Festivalbühnen nicht mehr wegzudenken. Am Freitag spielt sie auf dem Kessel Festival in Stuttgart – Tickets gibt es noch.

Tickets und Zeiten

Nina Chuba wird um 20:30 Uhr bis 22:15 Uhr auf der Hauptbühne auftreten. Für knapp 80 Euro gibt es ein Tagesticket für Freitag – und neben Nina Chuba auf der Hauptbühne sind auch weitere deutsche Acts wie Carli und Sokae dabei. Wer am Samstag SDP, Soho Bani, Juli und Aaron nicht verpassen will, kann für 129 Euro gleich beide Tage feiern: Freitag (26. Juni) und Samstag (27. Juni) im Kessel.

Anfahrt

Das Kessel Festival findet an der Cannstatter Wasen statt und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Vom Bahnhof Bad Cannstatt fahren die S-Bahnen S1, S2 und S3 – gegebenenfalls als Schienenersatzverkehr – sowie die Regionalbahnen RE5, MEX12, MEX16 und MEX18. Vom Bahnhof ist der zehnminütige Fußweg ausgeschildert.

Die U11 fährt direkt zum Festivalgelände; Einstieg an der Haltestelle NeckarPark (Stadion). Zusätzlich bedienen die Nachtbusse N45 und N5 die Haltestellen NeckarPark (Stadion) sowie Bad Cannstatt Wilhelmsplatz; N4 und N6 fahren ebenfalls nach Bad Cannstatt.

Wer mit dem Auto anreist, kann die ausgeschilderten Park-&-Ride-Parkplätze nutzen. Die Adresse des Festivalgeländes lautet Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart.

Setlist

Voraussichtlich wird Nina Chuba bei ihrem Festivalauftritt ihre größten Hits spielen. Songs wie „Wildberry Lillet“, „Ich hass dich“ und „Fata Morgana“ haben gute Chancen auf einen Platz auf der Setlist. Außerdem dürfen sich Fans wohl auf Tracks des letzten Albums „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ freuen, darunter „Wenn das Liebe ist“ und „Unsicher“. Vielleicht hat Chuba auch einige unveröffentlichte Lieder im Gepäck.

Festivalinfos

Das Kessel Festival findet, anders als viele andere Festivals, nur zwei Tage lang statt: Freitag und Samstag bieten in Stuttgart ein breites Programm mit mehreren Bühnen, Sportangeboten, Mitmachprogramm und Familienbereichen. Auf das Gelände dürfen keine Taschen mitgebracht werden, die größer als DIN A4 sind. Auf der Hauptbühne sind ausschließlich PET-Flaschen ohne Deckel erlaubt sowie deckellose Plastik- und Pappbecher und Plastik-Trinkbeutel. Alle Trinkgefäße haben ein Maximalvolumen von 0,5 Liter.