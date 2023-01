AnnenMayKantereit: Hier in neuen Song „Du tust mir nie mehr weh“ reinhören

Foto: Getty Images for Superbloom, Justin Sammer. All rights reserved.

Am 03. März 2023 erscheint das vierte Album von AnnenMayKantereit namens ES IST ABEND UND WIR SITZEN BEI MIR auf dem neuen bandeigenen Label AnnenMayKantereit Records. Davon ausgekoppelt gibt es jetzt ein weiteres Lied zu hören, nämlich „Du tust mir nie mehr weh“. Zuvor konnte man u.a. auch schon „Es ist Abend“ und „Kein Stern“ hören.

AnnenMayKantereit – „Du tust mir nie mehr weh“ im Stream:

Davor erschien im November 2022 u.a. bereits „Es ist Abend“.

Am 8. Januar 2023 gab die Band ein Konzert anlässlich einer Demonstration gegen die Räumung von Lützerath, an der neben Luisa Neubauer auch Vertreter von Campact, Greenpeace und dem „BUND“ teilnahmen. Sie sangen dort eine „Ode an die Aktivisti“.

Die deutsche Pop-Rockband AnnenMayKantereit aus Köln wurde 2011 gegründet. Seither entstanden die vier Studioalben ALLES NIX KONKRETES (2016), SCHLAGSCHATTEN (2018) und 12 (2020) sowie die beiden Live-Alben ANNENMAYKANTEREIT (2013) und ANNENMAYKANTEREIT & FREUNDE – LIVE IN BERLIN (2016).

