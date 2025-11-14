Cardi B Baby: Rapperin begrüßt viertes Kind und spricht über Neubeginn

Cardi B feiert die Geburt ihres vierten Babys und eröffnet ein persönliches „Me vs. Me“-Kapitel.

Rapperin Cardi B ist erneut Mutter geworden. Der Sohn ist bereits ihr viertes Kind und das erste gemeinsame Kind mit ihrem aktuellen Partner, dem NFL-Profi Stefon Diggs.

Persönliche Worte auf Instagram

Auf Instagram teilte Cardi B persönliche Worte über den Beginn eines neuen Lebenskapitels. Sie erklärte, die Geburt gebe ihr zusätzliche Kraft, die bestmögliche Version ihrer selbst zu sein – für ihre Kinder und für sich. Sie sprach von einem „Me vs. Me“-Kapitel, das sie mit neuer Motivation angehen wolle. Diggs hatte das Geschlecht des Kindes bereits im November verraten. Auf einem Red-Carpet-Event erzählte der 31-Jährige, dass er sich auf einen Sohn freue und es kaum erwarten könne, sportliche Aktivitäten mit ihm zu teilen.

Cardi B auf Instagram zu ihrem neuen Lebensabschnitt:

Familienverhältnisse und Beziehung

Cardi B, bürgerlich Belcalis Almánzar, bringt drei ältere Kinder aus ihrer Beziehung mit Rapper Offset mit. Die Scheidung der beiden, die sie 2024 zum zweiten Mal einreichte, ist noch nicht abgeschlossen. Diggs ist bereits Vater zweier Mädchen. Seit Oktober 2024 als Paar bekannt, trat das Duo erstmals im Mai 2025 gemeinsam öffentlich bei einem NBA-Spiel auf. Die Schwangerschaft hielten sie lange privat und bestätigten sie erst im Herbst 2025. Gemeinsam kümmert sich das Paar nun um die Erziehung von sechs Kindern in ihrer Patchwork-Familie.

Kritik zur Album-Neu-Veröffentlichung

Cardi B stand kürzlich wieder in der Kritik, als sie eine „Ultimate Edition“ ihres neuen Albums AM I THE DRAMA am 12. November veröffentlichte. Auf dieser Album-Version finden sich neben den 23 bestehenden Songs nun noch zehn weitere Tracks, die teils bereits vor längerer Zeit veröffentlicht wurden. Dass sie ihre größten Hits „Up“ (2021) und „WAP“ (2020) ohnehin auf AM I THE DRAMA veröffentlichte, wurde bereits nach Album-Release im September 2025 viel diskutiert. Die Kritik wies die Künstlerin aber entschieden zurück – ihre Fans hätten um die Neuveröffentlichung der alten Hits gebeten. Dem sei sie nachgekommen, erklärte sie auf X. Nun entflammte die Debatte erneut. Auf TikTok kursieren Vermutungen, dass sie diese Entscheidung fällte, da ihr Album kurz davor sei, den Rekord als Album, das am meisten Wochen in den Top 10 der female Rap Albums der Billboard 200 zu brechen.

