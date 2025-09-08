Antilopen Gang in Potsdam: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Am 13. September kommt die Antilopen Gang für ein Konzert nach Potsdam. Hier gibt es alle Infos dazu

Antilopen Air geht in die nächste Runde: Die Antilopen Gang geht 2025 wieder auf Open-Air-Tour und macht am 13. September Halt im Waschhaus Potsdam. Hier alle Infos zur Show im Überblick.

Tickets

Das Konzert in Potsdam ist noch nicht ausverkauft, hier kann man für 50 Euro noch Tickets erwerben.

Einlass & Support

Einlass ins Waschhaus Potsdam beginnt um 17:00 Uhr, Konzertstart ist um 18:00 Uhr. Wer als Support-Act auftritt, wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

  1. Nichts für immer
  2. Patientenkollektiv
  3. Auf sie mit Gebrüll
  4. Army Parka
  5. Direkter Vergleich
  6. Muttertag
  7. Oberbürgermeister
  8. Baggersee
  9. Enkeltrick
  10. Gestern war nicht besser
  11. Mir kann nichts passieren
  12. Alter Wegbegleiter
  13. American Fitness am Hermannplatz
  14. Der romantische Mann
  15. Weg von Hier
  16. Verliebt
  17. Der goldene Presslufthammer
Anfahrt

Die genaue Adresse vom Waschhaus lautet: Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam. Am einfachsten ist die Location innerhalb Potsdams mit den Tram-Linien 93, 94 und 99 zu erreichen. Die Haltestelle ist Schiffbauergasse/Berliner Straße, von der aus sind es nur drei Minuten zu Fuß.

Wenn ihr mit dem Auto anreist, nehmt ihr aus östlicher Richtung am besten die A115 und dann die B1, der ihr bis zur Schiffbauergasse folgt. Vom Süden her bietet sich die B2 an, während aus Westen über die L902 und B273 fahrt. Wer nördlich von Potsdam mit dem Auto kommt, nutzt dafür die L20 und die B2.

Wetter

Am Samstag, dem 13. September, erwartet Potsdam einen wechselhaften Tag. Morgens gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei rund 11  Grad. Im Tagesverlauf bleibt es von mittags bis zum Abend überwiegend bewölkt, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 19  Grad. Nachts ziehen einzelne Wolken über die Stadt, die Temperatur sinkt auf etwa 10  Grad.

