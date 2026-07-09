Jack Antonoff und Margaret Qualley: Trennung nach drei Jahren Ehe

Insidern zufolge belastete der Alltag zwischen Karriere, Tour und Studio die Beziehung. Zuletzt war Antonoff allein auf Taylor Swifts Hochzeit gesichtet worden.

Eine Liebe wird besiegelt, während eine andere zerbricht: Just nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce geht die Ehe zwischen ihrem Freund und Producer Jack Antonoff und der Schauspielerin Margaret Qualley auseinander.

Fans fühlten schon seit längerem, dass da etwas im Argen sei, und trotzdem kam die finale Trennungs-Botschaft als Schock: „Versucht die nächsten 30 Jahre nicht, mich zu kontaktieren“, äußerte sich ein Fan auf TikTok. Was ist passiert, und wieso ist gerade dieses Ehe-Aus so tragisch?

Streit statt Zweisamkeit

Nach drei Jahren Ehe gehen die 31-Jährige und der 42-Jährige getrennte Wege. Das berichtete eine Quelle dem „People“-Magazin und erklärte, die beiden würden viel streiten. Sie sei mit ihrer Karriere beschäftigt gewesen, er sei andauernd auf Tour oder arbeite spät im Studio – das sei kompliziert geworden. Ein weiterer Insider habe dem Magazin zugetragen, das Paar sei gerade dabei, „Dinge zu klären“.

Erste Anzeichen der Trennung

Erste konkrete Gerüchte über eine Trennung des Paars hatte Antonoffs alleiniges Erscheinen bei der Swift-Hochzeit ausgelöst. Statt seiner Ehefrau hatte seine Schwester Rachel Antonoff ihn zur Zeremonie begleitet. Zudem hatten Fans bemerkt, dass Qualley einige Bilder aus ihrem Instagram-Feed archiviert habe – Bilder mit dem Musiker, darunter auch von ihrer Hochzeit. Wenig später waren manche der Fotos jedoch wieder zugänglich.

Im April hatte die „Honey Don’t“-Schauspielerin bereits ihren Instagram-Namen angepasst: Zuvor war dieser eine Anspielung auf den Song „Isimo“ von Antonoffs Band Bleachers gewesen. Nun ist Qualley schlicht unter ihrem Namen @sarahmargaretqualley23 zu finden.

Eine Liebe, die die Popkultur prägte

Gerade die Präsenz des Paars in der Welt der Musik und Popkultur macht die Trennung für ihre Anhänger:innen so schwer verkraftbar: Mehrere Songs der Bleachers enthalten Anspielungen auf die Beziehung der beiden, darunter „Tiny Moves“, „dirty wedding dress“ und „you and forever“. Doch auch andere Stars waren von ihrer Liebesgeschichte inspiriert: Lana Del Rey, die 2023 auch auf der Hochzeit von Qualley und Antonoff performt hatte, schrieb den Song „Margaret“ über die ersten Funken, die zwischen dem Sänger und der Schauspielerin geflogen seien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Bleachers hatten das Lied selbst gefeatured. Darin beschreibt Del Rey aus ihrer Sicht, wie sich die beiden kennenlernten: „He met Margaret on a rooftop / she was wearing white / and he was like / ‚I might be in trouble.’“ Es folgt der Schluss, dass man wahre Liebe erkennt, sobald man sie vor sich hat: „When you know, you know.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass eine solche Liebe trotz allem scheitern kann, das muss das Internet nun erst einmal aushalten: „Wie soll ich an die Liebe glauben, wenn das Paar, über die dieser Song geschrieben wurde, sich gerade getrennt hat“, klagte eine Userin auf TikTok.

Dennoch muss hinzugefügt werden, dass sich weder die Schauspielerin noch der Musiker bisher selbst zu den News geäußert, geschweige denn diese bestätigt haben.