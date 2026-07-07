Jack Antonoff ohne Margaret Qualley: Trennungsgerüchte nach Taylor-Swift-Hochzeit

Die Gerüchteküche brodelt: Ganz ohne Ehefrau Margaret Qualley wurde Jack Antonoff bei Taylor Swifts Hochzeit gesichtet.

Ohne Partnerin auf einer Hochzeit? Eher ungewöhnlich, wenn man selbst glücklich verheiratet ist. Taylor Swifts langjähriger Produzent und guter Freund Jack Antonoff scheint ohne Begleitung von Margaret Qualley am Madison Square Garden gesichtet worden zu sein. Nun spekulieren Fans, ob der Bleachers-Sänger und Qualley mittlerweile getrennte Wege gehen.

Solo-Auftritt sorgt für Spekulationen

Was gibt es Schöneres an Hochzeiten als die Frage: Wer kommt mit wem? Das kostbare +1 sollte nicht unüberlegt eingesetzt werden. Bei der Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift strotzte die Gästeliste vor berühmten Namen, doch wer mit wem angereist ist, das setzen Fans nun in Detektivarbeit zusammen. Und manche Eingebungen überraschen.

So überrascht insbesondere die Tatsache, dass Jack Antonoff allein zu Swifts Probe-Abendessen vor der offiziellen Feier gekommen zu sein scheint. Darauf deuten zumindest Paparazzi-Fotos hin, auf denen der Musiker lediglich gemeinsam mit seiner Schwester Rachel Antonoff zu sehen ist. Das lässt Gerüchte über eine potenzielle Trennung von Antonoff und Qualley aufkommen. Auch bei der großen Zeremonie im Madison Square Garden am nächsten Tag gab es keine Bilder des Paars zusammen.

Wenig Einblicke in die Feier

Die Sängerin Taylor Swift hat am 3. Juli den Football-Spieler Travis Kelce geheiratet. Auf ihrer Hochzeit im Madison Square Garden in New York sollen laut Medienberichten rund 1000 Stars und Freund:innen des Ehepaars geladen gewesen sein. Die Hochzeitsgäste mussten sich vor der Ankunft jedoch zur Verschwiegenheit verpflichten. Deshalb gibt es kaum Einblicke darüber, was innerhalb der Veranstaltungshalle passierte und welche Personen tatsächlich anwesend waren.

Zweifel an den Trennungsgerüchten

Unter einem Instagram-Post des Popkultur-Accounts „DeuxMoi“ äußerte eine Nutzer:in Bedenken darüber, wie aussagekräftig die angeblichen Hinweise auf eine Trennung seien: „Wir haben nicht einmal Bilder von Taylor und Travis gesehen! Wie wissen wir, ob sie überhaupt selbst anwesend waren? Sind Paparazzi und persönliche Bilder die einzigen Beweise, von denen wir ausgehen?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob Margaret Qualley dem Abendessen und der großen Feier also wirklich ferngeblieben ist oder es schlicht kein Beweismaterial dafür gibt, ist unklar. Das „People“-Magazin hält es theoretisch für möglich, dass die Schauspielerin in einem eigenen Wagen angekommen sei, in diesem Fall unentdeckt von den Schaulustigen vor der Halle.