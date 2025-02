Taylor Swift & Margaret Qualley tanzen zu Billie Eilishs „Birds Of A Feather“ (Video)

Der Pop-Star und die „The Substance“-Darstellerin gaben bei den Grammys alles.

Die 67. Grammys bzw. die prestigeträchtige Musikpreis-Verleihung schlechthin fand am Sonntag, den 2. Februar, in der Crypto-Arena in Los Angeles statt. Und zwischen Sitzpublikum und Schlagzeuger schwangen Taylor Swift und Margaret Qualley das Tanzbein, während Billie Eilish und ihr Bruder Finneas ihren Song „Birds Of A Feather“ performten.

Seht hier Taylor Swift und Margaret Qualley beim Tanzen:

Das Bindeglied zwischen Swift und Qualley

Wie üblich arbeitete Taylor Swift für ihr aktuelles Album mit dem Produzenten Jack Antonoff zusammen, der mit Margaret Qualley verheiratet ist. Und: Er schrieb sowohl bei „Fortnight“ als auch bei „Please Please Please“ von Sabrina Carpenter mit.

Den Betroffenen der Brände gewidmet

Hinter ihnen zeigte ein riesengroßer Bildschirm Fotos aus ihrer Kindheit und damit Fotos des Highland-Park-Viertels von Los Angeles. Dazu kamen Bilder der San Gabriel Mountains und des Altadena Eaton Canyon am Rande Los Angeles, die an die Brände Anfang Januar 2025 erinnerten.

Drei Tage zuvor eröffnete Billie Eilish die Benefiz-Veranstaltung „FireAid“ mit Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong. Gemeinsam mit Sänger:innen wie Joni Mitchell, Stevie Nicks und Alanis Morissette sammelten sie Geld für diejenigen, die vor den Bränden flüchten mussten. Auch während der Grammys wurden QR-Codes eingeblendet, um Geld für Betroffene zu sammeln. Host Trevor Noah bedankte sich dahingehend auch für die umfangreiche Unterstützung von allen Seiten.

Wer noch auf der Bühne stand

Vor und nach Billie und Finneas traten auch Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Cynthia Erivo, Raye und Coldplays Chris Martin auf. Taylor Swift sang zwar nicht, stand aber trotzdem auf der Bühne. Denn sie verkündete den Preis für das „Album des Jahres“. Den Grammy überreichten Feuerwehrleute aus L.A. an Beyoncé, die als erste Schwarze Frau die Trophäe in der Kategorie erhielt.