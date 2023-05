Apache 207: Live-Performance mit Fan bei Zusatz-Show geplant

Ein Fan wird die Möglichkeit bekommen, Udo Lindenbergs Rolle in „Komet“ auf der Bühne zu übernehmen.

Apache 207 hat einen Extra-Termin für seine Open-Air-Tour in Mönchengladbach am 20. Mai angekündigt. Bei dem Konzert wird ein Fan die Chance bekommen, Apaches Song „Komet“, auf dem Udo Lindenberg mitsingt, mit dem Rap-Star auf der Bühne zu performen.

Wer sich schon immer wie Udo Lindenberg fühlen wollte und Lust hat, „Komet“ mit Apache herauszuschmettern, der kann sich bis zum 15. Mai für diesen Special-Auftritt bewerben. Voraussetzungen gibt es, außer ein Mindestalter von 18 Jahren, keine. Es ist aber sicherlich empfehlenswert, eine gewisse Textsicherheit beim Duett aufweisen zu können. Weitere Informationen gibt’s auf der Webseite des Mannheimers.

Sein guter Freund und Leiter seines Managements, Johannes Götz, erklärt dazu in der Pressemitteilung: „Die Idee kam auf, als wir darüber geredet haben, wie dankbar wir für die Liebe und Treue der vielen Fans sind! Die Atmosphäre bei den vergangenen Konzerten war immer wieder überwältigend. Wir fühlen eine große Dankbarkeit und schätzen unser Publikum sehr. Deshalb suchen wir eine Person, die gut singen kann aber vielleicht auch eine ganz persönliche Geschichte hat, die sie mit Apache 207 oder dem Song „Komet“ verbindet. Wir freuen uns sehr auf die Einsendungen!“

GARTENSTADT von Apache 207 kommt im Juni

Bereits vier Single-Auskopplungen zur neuen Platte GARTENSTADT hat Apache bereits veröffentlicht: „Komet“ mit Udo Lindenberg, „Breaking your Heart“, „Schimmel in der Villa“ und zuletzt „Neunzig“. Das komplette Album soll schließlich 15 Tracks umfassen und am 9. Juni erscheinen.