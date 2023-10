„Aquaman 2“: Zwei Szenen mit Amber Heard wurden scheinbar entfernt

Trotz Petition behielt Amber Heard ihre Rolle und musste laut eigenen Angaben viel einstecken.

Etwa zwei Monate bevor „Aquaman: Lost Kingdom“ auch in Deutschland in die Kinos kommt, gibt es neue Details dazu, was hinter den Kulissen des Drehs vor sich ging. Amber Heards und Johnny Depps Gerichtsprozess schien auch am Filmset noch eine große Rolle gespielt zu haben.

Der zweite Teil der DC-Comicbuchverfilmung ist neben Amber Heard auch wieder durch Jason Momoa, Patrick Wilson und Yahya Abdul-Mateen II besetzt. Ob Heard wieder ihre Rolle haben würde, war nicht von vornherein klar, nachdem der Verleumdungsprozess zwischen ihr und Johnny Depp startete. Da Depp seine „Fantastic Beasts“-Rolle entzogen wurde, forderte eine 2019 gegründete Online-Petition das Gleiche auch für Amber Heard.

Anscheinend gab es auch einige Überlegungen, ihr doch nicht die Rolle zu geben, aber laut Regisseur James Wan soll dies nicht mit dem Prozess zu tun gehabt haben. Ihm habe die Chemie zwischen der Schauspielerin und Jason Momoa im Film gefehlt, hieß es laut „Variety“. Andere nicht genannte Quellen behaupten hierzu allerdings das Gegenteil und sagen aus, Heard wäre diesbezüglich eine bessere Wahl gewesen als andere potentielle Besetzungen ihrer Rolle. Den Ausschlag dafür, dass ihr die Rolle nicht entzogen wurde, soll letztendlich aber ein Gespräch mit Amber Heards damaligen Freund Elon Musk gegeben haben, der das Filmstudio von der Besetzung überzeugte.

Heard erzählte, dass sie zwar weiterhin ihre Rolle behielt, sie aber deutlich kleiner geworden sei als im ersten „Aquaman“-Film. Genaue Angaben dazu gab sie allerdings nicht. Zwei Personen, die mit der Produktion sehr vertraut sind, gaben allerdings bekannt, dass zwei Szenen der 37-Jährigen entfernt wurden. Dabei handle es sich um eine Action-Szene mit Abdul-Mateen II und eine Liebes-Sequenz mit Jason Momoa. Im erst kürzlich erschienenen Trailer des Films, ist Heard nur kurz zu sehen.

Trailer zu „Aquaman: Lost Kingdom“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In Gerichtsakten, die auf dem „Reddit“ entdeckt wurden, waren zusätzlich Notizen aus Amber Heards Therapie aufgetaucht. Aus den Aufzeichnungen der Therapeutin ging hervor, dass ihre Patientin ihr erzählt habe, Jason Momoa wäre betrunken und zu spät am Set erschienen und hätte sich wie Johnny Depp gekleidet. Sie soll ihr Therapeutin ebenso anvertraut haben, dass es in ihrem Interesse gewesen wäre, Momoa feuern zu lassen.

Nach der Anfrage von „Variety“ an die Produktionsfirma äußerte diese sich zu Heards Anschuldigungen Jason Momoa gegenüber und erklärte, der Schauspieler habe sich während des gesamten Drehs professionell verhalten. Weitere Quellen zweifeln an Amber Heards Aussagen und sagten aus, dass der „Aquaman“-Darsteller zwar gern mal ein Bier trank, aber nie betrunken zu Dreharbeiten erschienen wäre. Ebenso wenig würde er Johnny Depp imitieren, seine Kleidung wäre einzig auf seinen persönlichen „Bohème-Stil“ zurückzuführen.

Amber Heard äußerte sich nicht weiter zu den entdeckten Aufzeichnungen, eine Person ihres engeren Umfelds bestätigte aber, dass es sich bei den Notizen um Aussagen über den „Aquaman 2“-Film handle und dass diese auf eine Therapiesitzung vom 27. Dezember 2021 hervorgingen.